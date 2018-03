‘Esa noche en Viña del Mar era vivir o morir, y salí a matar’

Esta semana, Alejandra Azcárate conoció músculos que no sabía que tenía. “Están en unas esquinas rarísimas y me dolían horrible”, cuenta. Fue consciente de ellos cuando la llamaron desde el ‘lobby’ del hotel donde se hospedó en Viña del Mar. La tuvieron que despertar porque cayó “noqueada” luego de su presentación en el famoso festival de esa ciudad chilena, el sábado 24 de febrero, y debía regresar a Santiago para tomar un avión a Bogotá.



Azcárate, que este sábado cumplió 40 años, se presentó frente a un público que llaman el ‘Monstruo’, por su fama de destrozar al artista que no le gusta, sin importar su trayectoria.

“Y peor yo, que no iba a cantar sino a presentar mi espectáculo de ‘stand-up comedy’. Eso era la muerte o el nacimiento”, dice la también actriz y presentadora.



Pero le fue bien. Tanto, que se ganó la gaviota de plata y la de oro. Y cuando terminó su presentación de 40 minutos con ‘Descárate con la Azcárate’, a ella, literalmente, le pudo la emoción y lloró sobre el escenario. Tuvo que ser consolada por los presentadores del evento, Carolina de Moras y Rafael Araneda.



Azcárate comenzó su carrera en el canal Citytv (de EL TIEMPO Casa Editorial) como presentadora de entretenimiento de ‘Citynoticias’ y luego tuvo la misma función en RCN.



Como actriz ha participado en series como ‘En los tacones de Eva’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘Amor en custodia’, ‘Pobres Rico’, ‘Las santísimas’ y ‘Diomedes, el cacique de La Junta’, y ha ganado cuatro premios TV y Novelas.



Alejandra, usted estaba perfecta con su rutina. Todo le combinaba: el vestido, los zapatos, el peinado, su mirada, su actitud. Y termina y se derrumba. ¿Qué pasó?



Incluso ahora que han corrido los días, no termino de entender de dónde logré sacar ese coraje. Allá en Viña del Mar nadie me conocía y terminé convirtiéndome, como dijo la prensa chilena, en la revelación del 2018.



¿Por qué llegó allá si le tenía tanto miedo al llamado ‘Monstruo’?



Solamente después de haber aceptado la invitación me di cuenta de dónde me estaba metiendo. Todo empezó el año pasado, cuando me presenté en Santiago, en el teatro Normandie, ante un público mayoritariamente colombiano. Al final de la función, un funcionario de Chilevisión me preguntó si podían tener en cuenta mi espectáculo para el comité de Viña del Mar. Cuando me seleccionaron lo agradecí mucho.



¿Qué pasó cuando se subió a ese escenario de Viña del Mar?



Desde que iba por el corredor hacia el escenario sentía que la gente que me daba ánimo me miraba como un cadáver en perspectiva, porque el público me estaba esperando para devorarme. Sabía que hace 20 años, a una comediante española el ‘Monstruo’ la bajó abucheada a los ocho minutos de empezar su presentación, y yo no iba a ser la siguiente.



¿Tanto miedo produce ese público?



Es retador, impaciente, no da espera y no tiene la menor piedad a la hora de abuchear. Imagínese, yo sin canción pegada, sin banda que me acompañe, solo con mi actuación y mi guion: era llegar expuesta, desprotegida. Tenía que seducir con mi formato y mantener arriba a la gente, más aún después de la presentación de Carlos Vives, que fue poco antes.



Y le costó un poco arrancarles la risa, tener su atención...



Sí, y eso mismo me ha dicho todo el mundo, que sufrió mucho con el comienzo. Imagínese yo: iba siguiendo mi tiempo más o menos, y cuando iba por el minuto siete u ocho pensé que si pasaban dos minutos más en silencio no la lograba. Le pedí a Dios que me entregara ese público y empecé a oír las primeras risas. Ahí todo cambió.



¿Qué le quedó después de presentarse ante un público diverso pero mayoritariamente chileno?



Quedé convencida de que la risa es como la música: te toca o no te toca. Uno a veces se encuentra con canciones e idiomas que no conoce y le llegan. Ambas traspasan fronteras lingüísticas, psicológicas y sociológicas, tumban todas las barreras.



¿De dónde salió este espectáculo?



Desde hace diez años hago monólogos en teatro. Con ‘Descárate con la Azcárate’ he hecho 1.478 funciones con un 93,7 por ciento de aforos agotados. Me he presentado en Argentina, Perú, Chile, Ecuador, México, Panamá, 27 ciudades de Estados Unidos, España y Canadá. Y la verdad nunca pensé, cuando le puse punto final a las 77 páginas que llevan a dos horas de espectáculo, que se me abrieran tanto las puertas.



Este ‘show’ nació de la necesidad de expresarme y siempre pensé que había escrito algo dramático, de la parte emocional del ser humano. Pero cuando lo empecé a presentar la gente se reía y yo pensaba: “Pero si lo que digo es duro y crudo…”.



Nunca he pretendido ser chistosa y, repito, sentía que era algo dramático, pero cuando pasan dos, tres, cuatro, cinco presentaciones en lugares muy pequeños y la gente se ríe, decidí abrirme y empecé a investigar sobre ‘stand-up comedy’, a conocer su estructura, en la que todo tiene un tiempo hasta llegar a la risa. La gente puede estar mirándolo a uno serio, oyéndolo, pero esperando el zarpazo para reírse.



¿Qué piensa su esposo de lo que usted dice en sus presentaciones sobre las situaciones de pareja?



Miguel (Jaramillo) está casado conmigo, no con la Azcárate. La gente ve un personaje que comunica y del cual yo me lucro, un rol laboral que me ayuda a sobrevivir en mi fragilidad. Él se enamoró de Alejandra y desde hace 13 años construimos un matrimonio y una familia. Él respeta mi trabajo y valora mi postura y mi identidad.



A muchos les causó sorpresa verla llorar...



Llevaba casi cuatro días sin dormir, máximo dos horas cada noche. Me despertaba con taquicardia y ansiedad, era físico miedo lo que tenía. Desafié a mi mente y le tenía que dar valor a Alejandra. Le gané la pelea a la autosaboteadora que siempre se grita que nada fue suficiente. Nunca voy a olvidar esa ovación cuando la gente pedía las gaviotas para mí.



Usted ha recibido muchas críticas por sus comentarios en redes y en otros escenarios...



Yo no soy ejemplo de algo ni referente de nada. Soy lo que soy. Tengo una muy buena relación con la gente en las redes sociales, una relación en la que las personas no son ni agresivas ni aduladoras, solo respetuosas.



¿Qué fue lo que pasó con su vestido en Viña?



Cuando uno está tan angustiado, uno mismo invita a que la situación se vuelva caótica. Es un vestido rojo, ceñido arriba, nuevo, perfecto y me lo había probado varias veces. Pero en el camerino me puse de rodillas a rezar y la cremallera, delgada, se trabó. El vestido no se me iba a caer, pero tenía mucha angustia de que la cremallera se abriera. Y apareció una niña de vestuario y me lo arregló. Faltaban 2 minutos y 20 segundos para salir al escenario y ella lo cosió contra reloj.



¿Por qué escogió ese vestido?



La primera función que hice de este monólogo fue con un vestido rojo, y no recuerdo haber tenido tanto miedo como ese día, pero me fue bien. Entonces, decidí que sería rojo para ver si me traía la misma suerte. Yo estaba en Chile perdida en el universo. Era vivir o morir, y salí a matar.



¿Cómo anda su agenda?



En las 48 horas siguientes a la presentación en Chile me contrataron para tantas funciones que está llena hasta septiembre.

