Solución al reto sobre qué tan fiel es usted en una relación de pareja

En el primer artículo de #ElRetoET le pedimos ponerse en los zapatos de Ramón, uno de los personas de la telenovela 'Amar en tiempos revueltos', pues al enterarse que su pareja no va a poder volver a tener relaciones sexuales tenía que elegir entre tres posibles decisiones de comportamiento.



En el ejercicio cada una de las opciones planteadas nos presenta algunos rasgos de la concepción moral de la persona



1.- Ser infiel, seguir cuidando a Marta y no decirle que tiene relaciones con otras mujeres: esta respuesta nos habla de alguien para quien prima el interés propio. Aquí se ve el egocentrismo y los intereses propios del individuo.

2.- Ser infiel, pero decírselo a Marta, no engañarla, aunque ello le haga sufrir: la persona que eligió esta opción presentan valores colectivos que el individuo percibe de acuerdo con las reglas establecidas por su contexto.



3.- Ser fiel y no volver a tener relaciones: quienes optan por esta alternativa son personas que se ajustan a la ley y siguen las reglas establecidas. Es decir que su comportamiento siempre van a estar dado dentro de las normas de la ética y la moral.

La infidelidad vista desde lo académico

Para la psicóloga Sonia López, docente del Politécnico Grancolombiano, se debe tener en cuenta que la infidelidad desde el constructo religioso ha sido concebida como un mandamiento y quebrantarlo puede ser considerado adulterio; es importante destacar que en los tiempos antiguos las conductas de infidelidad cobraban mayor relevancia en las mujeres a tal punto que esto podría llevarlas al castigo físico y a la humillación pública.



"En la actualidad, las parejas prometen fidelidad para toda la vida a través de actos religiosos según la creencia que se practique y es ahí donde entra a ser un elemento importante para la construcción de vida en pareja, lo cual implica que una relación extramatrimonial desde el contexto religioso en términos del catolicismo, por ejemplo, puede ser causal de divorcio", añade López.

Siendo la religión el núcleo central de la moralidad, desde el aspecto cognoscitivo las percepciones que se forman sobre la misma involucran cuestionamientos que tienden muchas veces a limitar los comportamientos sin que estos sean conscientes a la hora de hacer frente a la infidelidad.



Según estudios realizados por A. B. Cohen y P. Rozin, 2001, 'Journal of Personality and Social Psychology', las diferencias religiosas también influyen en el momento de hacer juicios morales que desde el nivel personal refuerzan la percepción y el significado de la conducta de infidelidad como algo bueno o malo.



En cambio, la moralidad desde el aspecto social configura una serie de aprendizajes que las personas adquieren en los entornos en donde el individuo se desarrolla, tomando como referencia la teoría de expuesta por Kohlberg donde señala que existen unas etapas para la formación del desarrollo moral desde la infancia.



1. Obediencia y el castigo: el niño piensa en el castigo y las consecuencias inmediatas. Se entiende que si se le aplica un castigo a alguien es porque actuó de una forma inadecuada. Esto hace que en ocasiones el culpable pase a ser inocente y el inocente culpable solo por el hecho de ser castigado.



2. Interés propio: la persona con estas características no comparte una moral colectiva, percibiendo que los acuerdos e intereses propios de las personas deben respetarse y mantenerse.



3. Consenso: la moral está más dada en términos de los propósitos que se tienen más allá de definir lo bueno y lo malo, buscando la aprobación del otro.



4. Autoridad: las personas tiende a no actuar más allá de las reglas y sus actuaciones siempre van a estar dadas dentro de las normas de la ética y la moral.



5. Contrato social: se hace una deliberación de las normas establecidas en la sociedad evaluando que tan buenas o malas son estas dentro de la colectividad y cómo afectan a los individuos tomando una postura separada de lo establecido. Por ejemplo, el que haya pena de muerte establecida en algunos países aunque aparentemente ninguna persona debería morir de esa manera.



6.Principios universales: en donde el sujeto comparte principios de interés común como el amor, la solidaridad o la paz, son considerados de carácter universal..



El juicio moral es lo que permiten valorar un acto antes y después emergiendo sentimientos como la culpa o la satisfacción de haber realizado algo bueno o malo. Tomar una decisión relacionada con una temática como la infidelidad, acompañada de la moralidad, se construye a partir de muchos aspectos psicosociales que se desarrollan en el individuo.

