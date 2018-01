18 cosas que debe hacer en el comienzo del 2018

Si usted es de los que creen que el comienzo del nuevo año llega con poderes mágicos que pueden cambiar su suerte o su diario vivir, le tenemos noticias: son sus decisiones, sus planes y sus acciones las que le garantizarán rumbos o experiencias diferentes en los 365 días que ya comenzaron.

Dicho eso, los primeros días del año evidentemente ofrecen una inmejorable oportunidad para empezar a pensar, planear y ejecutar esas metas o propósitos en los que debe enfocarse para hacer del 2018 un año mejor.



Así lo explica Néstor Orlando Dionissio Prieto, psicólogo y coach financiero, personal y empresarial para quien aquello de que “año nuevo, vida nueva” puede ser verdad, “siempre y cuando tengamos la intención de cambiar y hacerlo”.



Estas son 18 cosas que podemos empezar a hacer ya para lograr que ese pensamiento sea una realidad.

1. Haga una pausa, respire, organice ideas y empiece de nuevo

Hágalo idealmente dentro de las dos primeras semanas del año antes de retomar sus labores habituales. La idea es que no comience el año sin haber hecho una pausa y un compromiso con usted mismo de que está listo para el 2018.

2. Escriba lo que se propone y hágalo

De acuerdo con algunas teorías, cuando las personas comparten sus metas con otros tienden a incumplirlas. “Es mejor que aquello que va a mejorar no se lo diga a nadie sino que lo escriba, porque lo que se escribe se referencia, se convierte en objetivo personal”, dice el psicólogo Dionissio Prieto.

3. Fije metas concretas y plazos cortos

Pasada la celebración, repase en su mente cuáles son las metas que tiene para el 2018. Comience por una sola de ellas y póngala en un papel o en su computador. Anote cuál es la meta, para qué la va a lograr y cómo lo va a hacer (o sea, un plan). Empiece a ejecutarla y revise al final de enero cómo va en su propósito.

4. Dé gracias por lo que salió bien

Ser agradecido siempre dará frutos positivos y le permitirá cerrar el ciclo del año que acabó. Adicionalmente, le permitirá recordar y no olvidar que hubo cosas que salieron bien en el 2017 y eso significa que el terreno para el nuevo año está abonado.

5. Repita las cosas en las que ha sido exitoso

Con base en el punto anterior, escriba en un papel las cosas que salieron bien en el 2017 y haga el propósito de mantenerlas así –o mejor– en el 2018.

6. No repita los mismos errores

“Desde el punto de vista financiero, cada quien conoce sus errores. Una vez los acepte, debe superarlos y fijarse un nuevo sueño. Si las personas no tienen un sueño financiero les será más difícil llegar a alguna parte. Deben materializarlo en un plan y ejecutarlo, porque muchos se quedan en sueños aplazados que no se vuelven realidad”, dice el experto.

7. Haga una lista de sus gastos

Este consejo aplica para todos, pero especialmente para quienes están tratando de que su presupuesto les rinda en el 2018. “Anote todos sus gastos: vivienda, mercado, transporte, servicios”, dice Dionissio Prieto. Eso lo hará consciente de su verdadera situación.

8. Ahorre, pero gaste algo en usted

“Cuando reciba dinero regálese algo para usted: un masaje, una tintura o el seminario que quiere tomar. Es importante darse algo a uno mismo”, dice el coach financiero. También recomienda comprar una alcancía. “Si ahorra $ 1.000 diarios, al final del año tendrá $ 365.000; si guarda un billete de $ 50.000 al mes, al final del año tendrá $ 600.000”.

9. Revise su estado de salud

Dicen los médicos que hay que revisarse por lo menos una vez al año. Una buena manera de no olvidarse de este chequeo médico es programarlo al comienzo de cada año. Así, no solamente no lo olvidará, sino que arrancará con la tranquilidad de saberse sano.

10. Haga una limpieza completa

Tal y como lo decían las abuelas, limpie su casa de arriba abajo (y de adentro hacia afuera). Ponga especial atención en su habitación. Si puede, cambie los muebles de sitio y renueve algo. Saque lo que no usa de su clóset y regálelo. Haga lo mismo con el cuarto de sus hijos, en caso de que los tenga.

11. Desocupe un cajón en su armario

Después de hacer la limpieza de su clóset, asegúrese de dejar un cajón o un espacio vacío en espera de lo nuevo. “Es un cajón que a través del año irás llenando con otras cosas nuevas. Significa que todo lo que sacas lo reemplazas”, dice Dionissio Prieto.

12. Cambie algo en su ‘look’

Así como limpia y renueva su casa, haga lo mismo con su apariencia personal. Si lleva años con el mismo corte de pelo, cámbielo; si siempre se viste con los mismos colores, agregue nuevos tonos al ropero; si no se maquilla, empiece a hacerlo. La idea es hacer algo distinto que ayude desde su imagen personal en su propósito de cambio.

13. Aléjese de las personas negativas

“No es bueno andar con personas que solo se quejan y hablan de cosas negativas. Reúnase con amigos que sean proactivos y positivos y que sean optimistas. No hay países, trabajos o relaciones perfectas, pero quejarse no ayuda y sí daña y se contagia”, dice el experto.

14. Haga algo completamente nuevo

No tiene que ser algo grandioso o dispendioso, solamente algo que a usted le guste y que le ayude a salir un poco de su rutina diaria y a darle variedad a sus días. ¿Ideas?: caminar en las mañanas, postularse como representante del curso de sus hijos, aprender algo nuevo, adquirir una mascota, ayudar a alguien, hacer voluntariado, etc.

15. Aprenda a meditar

No le tomará más de cinco minutos de su jornada diaria, pero valdrá la pena. Solo necesita un lugar tranquilo en su casa o en su oficina donde pueda cerrar los ojos, relajarse y recargar sus energías para el resto del día. Eso es todo.

16. Haga pausas activas

Incluso si en el pasado se ha burlado o ha renegado de ellas, aprenda a sacarles provecho durante el horas laborales. Puede incluso programar su computador para que le recuerde tomarlas cada cierto tiempo. Bastará con levantarse de su escritorio, caminar un poco, conversar con algún colega o fijar su mirada en un punto distinto.

17. Recupere amigos o cree nuevas relaciones

Está más que comprobado el valor de los amigos, esa ‘familia que elegimos’. El comienzo del año siempre será un momento propicio para saludar a algunos de ellos y volverlos a incluir en su vida. Si no puede, haga entonces el propósito de ganar nuevas amistades este año.

18. Guarde esta lista cerca de usted

Y lo más importante, léala con frecuencia para recordar que el desarrollo que tendrá su vida en este 2018 depende solo de usted. ¡Feliz año!



TATIANA MUNÉVAR B.

Epecial para EL TIEMPO

En Twitter: @tatimun