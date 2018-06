De las cajitas de paella de P4 al menú español del Bar de Tapas

Desde el 2009 la marca P4 fue sinónimo de paellas a domicilio, en Bogotá, con un punto sobre la carrera 5.ª, en pleno corazón de la zona G. Ahora, con la misma oferta de paellas, el negocio se ha convertido en un pequeño y acogedor bar de tapas, bautizado precisamente así: Bar de Tapas, con música en vivo los miércoles, jueves y viernes.

P4 fue una marca que tuvo su antecedente en el restaurante Las Cuatro Estaciones, donde el chef Antonio Torres cocinó comida española durante cerca de 28 años. En el momento de dejar atrás el restaurante, Torres y Laura Rodríguez diseñaron el concepto de paellas a domicilio.



“Soy abogada –recuerda Rodríguez–, pero toda la vida quise cocinar. Antonio estaba cansado, y ya de forma independiente terminamos haciendo nuestras cajitas de P4. Adentro viene la paella, pan, limón, aceite de oliva, algo muy práctico”.



Cuando estaban en la transición hacia el Bar de Tapas, el chef enfermó y decidió dejar el país. Rodríguez, viendo que quedaría sola, temió no continuar, pero el mismo cocinero le dijo: “Ya llevas cinco años en esto, ¿no vas a ser capaz? Ya no me necesitas”.

Arroz Antonio o arroz negro con calamar en su tinta, uno de los platos aplaudidos del lugar. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

La tarea no era inventar grandes recetas, no se trataba de hacer cocina de autor. Tan solo era tomar de las preparaciones tradicionales españolas, algunas icónicas, las que pudieran ajustarse al público bogotano. La ayudaba no solo la asesoría del chef –que falleció en febrero pasado–, sino el conocimiento adquirido en la práctica culinaria y en sus temporadas en Madrid.



Ahora, el Bar de Tapas no solo cuenta con las 12 opciones de paellas ya reconocidas de P4. Sus platos más vendidos de la carta son la tapa de callos a la madrileña (15.000 pesos) o el rabo de toro (con el que también hacen un sándwich). Si bien habrá algún purista que pregunte por qué sirve la tortilla adornada con chorizo, lo mismo que las patatas bravas, los sabores conservan el parentesco.

Patatas bravas con chorizo al estilo del Bar de Tapas, en la zona G bogotana. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

La tortilla del Bar de Tapas tiene cierto punto de humedad; no es tan seca como suele gustar entre los colombianos, y algunos españoles –dice Rodríguez– han manifestado que extrañaban esa textura.



Las patatas bravas no son tímidas en su picor, tampoco engañan diluyéndose en la excusa de que el colombiano come menos picante. Tienen un equilibrio justo.



En cuanto a la morcilla, la oferta contempla dos recetas: una con morcilla de Burgos y huevo pochado (de 19.000 pesos) y otra con morcilla local encebollada (de 15.000). Esta última es el ejemplo de los toques que acercan su oferta al país.



Otro ejemplo es el uso de papas criollas en algunos acompañamientos de carnes como el cochinillo al horno (receta reciente, de 55.000) y las chuletitas de ternera. Los toques locales son obligados (por cuestiones de ingredientes) y no hay por qué ocultarlos. Así lo entienden en el bar que a lo largo de este año ha cautivado con su sencillez y ambiente.



Rodríguez destaca el arroz Antonio, en memoria del mentor del lugar, un arroz negro en tinta de calamar, con pimentón negro y alioli (35.000 pesos).



Complementan la carta de tapas y fuertes una gama de cervezas españolas, entre estas la Inedit Damm edición Ferrán Adrià y postres cuyo nombre remite, como debe ser en una oferta de este tipo, a la Madre Patria como los churros con chocolate y la crema catalana.

Dónde y cuándo

Carrera 5 n.° 71-25 (zona G). Tel. 4864444. Abierto de lunes a miércoles de 12 a

10 p. m., de jueves a sábado hasta las 11 y domingos, hasta 6 p. m. @bardetapas.co

LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO