Estos son los restaurantes en los que podrá comer sushi a bajo precio

Tras el éxito que alcanzó en el país el Burger Master, en el que unos 100 restaurantes del país competían por demostrar quién preparaba la mejor hamburguesa, ahora llega la primera edición del Sushi Master.

Tulio Zuloaga, fundador del Burger Master, confirmó en sus redes sociales como Tulio Recomienda, que entre el 13 y hasta el 20 de agosto se llevará a cabo el Sushi Master, el festival dedicado exclusivamente a este plato en el que 100 restaurantes de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga competirán durante una semana por ser los más votados por los comensales y alcanzar la máxima distinción en Colombia.



“100 restaurantes del país lucharán a muerte durante una semana para demostrar ¿quién tiene el mejor sushi?” dice en la cuenta oficial del evento.

Los restaurantes participantes pondrán sus rollos de sushi de ocho a 10 bocados a $13.000. Para participar, debe descargar la aplicación Food Map Colombia, en donde conocerá cuáles son los locales que participarán en el festival y cómo votar por sus favoritos.

Aquí están algunos de los restaurantes participantes por ciudad:

Bogotá

Toshiro Robatayaki

Osaka

PF Chang´s

Sushiman

Hanashi Sushi Bar

Bridados

Jaime Gourmet

Juca Sushi

Okinawa Sushi Bar

Sushi Cero Rollos

Rock and Sushi

Sushi Itto

Togarashi

Sushi Rail

Sushi Ride Take Out

Wokynori Sushi

Takumi Sushi Bar

Kashaki

Canoa Taberna Japonesa

Hondashi Sushi Teppan Wok

Waby Sushi y Teppanyaki

Kam Pai Zona G

Hashi Sushi Bar

Nakama Sushi Poke Wok

Pesko

Tatami Sushi & Wok

Medellín

Akashi

Envy Rooftop

Sushi Train

Takara Cocina Nikkei

Tempura Sushi Express

Sushi Taste

Kazumi

Mundo Sushi

Sushi Fun and Wok

Señor Itto

Sushi House

Pezetarian

Sushi Light

Wasabi Sushi & Bar

Sushi Service Barra

Roll Up

Sushi Seven

Barranquilla

Jade

Hamachi Nikkei

Sushi Jana

Kobe

Honolulu Poke

Icaco Healthy Food & Sushi

Sushi Curramba

Nakama

Tokyo Station

Cali

Chilli Chang

City Wok Cali

Daisho Sushi y Ramen

Mr Sushi Ciudad Jardín

Sushi Green

Fusion Wok

Café del Sol

Bucaramanga

Kyoto Sushi and Grill

Mystiko

Arigato Sushi

Walking Pez Sushi & Wok

Jera Teppanyaki

Rolls.co



