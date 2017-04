Solo pastrami / El caldero

Ahora recuerdo la primera vez que probé el pastrami: andaba de viaje en Los Ángeles y, a la salida de un concierto de largo aliento, me invitaron a un típico ‘deli’ gringo, y me presentaron esta joya que suele servirse a manera de sándwich.



¡No lo podía creer! Aunque tenía elementos de sobra conocidos, era distinto a todo cuanto había probado: y me resultó fascinante. Tan carnívoro como era entonces –mucho más de lo que lo soy en la actualidad–, se trataba de una revelación que me obligaba a indagar al respecto. Y que me llevó luego a conocer algunos de los templos neoyorquinos que han ayudado a darle fama mundial.

Me explicaron que se trataba de una carne al parecer de origen rumano, conservada por varios días en una salmuera especiada y que luego se ahuma. Tiene un evidente color rojizo, se corta en lonchas delgadas y se come a manera de emparedado entre panes de granos, preferiblemente de centeno, acompañada de pepinillo y de repollo fermentado, y aderezada con mostaza.



No es más. Pero tampoco menos. Preparado de manera artesanal, para alcanzar el punto ideal el pastrami se puede tomar fácilmente tres semanas.



Si bien el pastrami es popular en Estados Unidos, y forma parte del tour gastronómico de quienes visitan Manhattan –con escala obligatoria en el archiconocido deli Katz’s– en Colombia apenas unos pocos lugares lo ofrecen.



Hace apenas unas semanas abrió sus puertas un lugar que se llama precisamente así, Pastrami, y que lo frece de manera exclusiva. No hay carta. No hay recomendados del día. Solamente hay pastrami, papas y ensalada. Sándwich de pastrami de 120 o de 220 gramos. A muy buen precio. En un local sin más lujos que un pastrami bien logrado.



Aunque el tradicional se prepara con tapa de asado o chatas, para el pastrami de este lugar decidieron utilizar morrillo, luego de estudiar diversos cortes colombianos y encontrar en este la proporción de grasa que querían.



Sencillo, sabroso y adictivo, me cuentan que a este sándwich le llagará en breve un compañero de tablero: pastrami de pavo, que si bien no es el clásico, es una variedad que ha tomado fuerza sobre todo entre aquellos que evitan el consumo de carnes rojas.



Pastrami. Calle 86A n.° 13A-22. Teléfono: 466-1822.



SANCHO

elcalderodesancho@yahoo.com.co