Robo frustró el viaje de Leonor Espinosa a Madrid Fusión

Que un chef sea el primero en presentarse en un congreso como Madrid Fusión, que congrega no solo a los cocineros más importantes del momento, los que marcan tendencia en el mundo, es como un premio.



A Leonor Espinosa, que iba a representar a Colombia en Madrid Fusión, le correspondía esa charla inaugural. Llevaba un video en animación para contextualizar al público sobre su trabajo, tenía que cocinar en vivo mientras presentaba el trabajo que realiza con comunidades, cuyos productos antes olvidados integra a la alta cocina. Pero un robo en el aeropuerto, antes de abordar el avión rumbo a Madrid acabó con ese sueño.

Espinosa dice que ha llorado, que ha buscado la manera de salvar la ponencia, aunque no sea en la misma fecha. Tenía una agenda de entrevistas para hablar de la riqueza de la diversidad del país -ya que Colombia es vista con expectativa en el panorama gastronómico- y cuenta que ha buscado ayuda en la cancillería para que le expidan pronto un nuevo pasaporte. No ha sido posible.



A la charla inaugural ya no alcanza a llegar. Pero las personas de la organización de Madrid Fusión le han dicho que le abren un espacio en el tercer y último día del congreso si logra embarcarse mañana lunes y llegar a España.



La chef esperó un día, hasta este domingo 21 de enero, para publicar lo ocurrido en redes sociales, porque pasó el sábado buscando apoyo, llamando a la Cancillería, dice que no ha recibido ayuda. La dificultad está en tramitar un pasaporte en un día sin tener la cédula, que también fue robada.



Espinosa afirma que el robo ocurrió mientras tomaba café en el aeropuerto. "Quedaría una posibilidad de presentarme, el miércoles a las 9 a.m., no sé si iría mucha o poca gente ya, pero lo importante era mostrar este trabajo. Pero hasta ahora no he encontrado ayuda".



La chef había hecho ya antes una presentación en Madrid Fusión, en el tercer día de congreso, cuando la asistencia suele ser menor, y sin embargo, en esa ocasión, en el 2015, tuvo gran aceptación.



La importancia de esta ocasión tenía que ver con que su nombre y su trabajo había tenido un nuevo impulso como figura de la gastronomía internacional debido a los premios recibidos en meses recientes, el Basque Culinary World Prize y el chef a la mejor chef mujer de América Latina.