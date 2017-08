Restaurante Paloma abrió sus puertas en Barranquilla

Barranquilla. El Celler es ya un restaurante emblemático de Barranquilla. Nueve años después de su apertura, su chef y propietario, Rodrigo Díaz, decidió estrenar un nuevo proyecto gastronómico: Paloma, ubicado también en el barrio El Prado.

“Arrancamos con 31 platos salados y cuatro postres –dice Díaz–. Ninguno se repite con las cerca de 50 propuestas de El Celler, aunque hago minihamburguesas en ambos, pero con diferentes recetas, así que lo único en común es el pan y la carne”.



La diferencia entre uno y otro restaurante es que El Celler es más a manteles –agrega el chef–, más ceremonioso en el servicio. Paloma, en cambio, no obstante estar en una casa antigua que conserva su fachada, tiene un corte más casual, con una carta que recoge diferentes sabores de la cocina internacional con una marcada preferencia por las tapas.



“Decidí ponerle Paloma porque así se llama una discoteca de Barcelona que me gusta mucho –dice Díaz–. Y sumamos varios conceptos: desde lo que hoy llaman raw bar o barra de crudos, ensaladas, tapas, el fast casual en versión tapas y platos fuertes como sándwiches, buns (emparedados chinos al vapor), pizzas al horno y pastas artesanales, elaboradas por nosotros”.



El restaurante cuenta con una amplia terraza bajo la sombra de un viejo árbol. En su interior tiene un gran salón, con la barra de crudo en el centro y las mesas alrededor. Es un espacio ideal para sentarse a tomar cocteles o a disfrutar de tapas.



La barra de crudos ofrece tostadas de atún y dos tipos de carpaccio (de pulpo y de res). La lista de ensaladas va desde los 19.000 a los 34.000 pesos y comprende cuatro opciones: la tropicalia (que integra frutos cítricos con vinagreta de agua de rosas), la tomatada, la roberta (con lechuga romana, vinagreta césar y almendras garrapiñadas) y una burrata con melón y jamón en vinagreta de miel y lavanda. Pero, el énfasis definitivo de esta carta está en las entradas calientes. “Absolutamente todo lo caliente sale a la leña o al carbón”, explica Díaz.



A la leña se hacen las pizzas (se puede escoger entre la de frutos de mar, la de prosciutto & piña, la sobrasada y miel y la de pepperoni, cebolla roja y parmigiano).



También a la leña hace albóndigas de carne de cerdo y res en salsa de tomate y parmesano ( 22.000 pesos) y los canelones de pollo (38.000 pesos).



En cambio, al carbón hacen las carnes, incluidas las de las hamburguesas. “Preparamos también un pargo platero deshuesado y costillitas BBQ, que previamente se cocinan al vacío durante 48 horas”, resalta el chef.



La materia prima local juega un papel importante. Díaz selecciona los productos para brindar una experiencia de alta calidad.



“La mayoría de los insumos que utilizamos son locales; de igual forma traemos hortalizas de Bogotá y algunos productos llegan de otros países”, explica Díaz.

Paloma es un restaurante pensado para ser disfrutado de día y de noche. Por eso, para su construcción y ambientación se tuvo en cuenta la acústica del lugar.



“Queremos brindarles a nuestros visitantes un espacio cómodo en el que se pueda pasar un rato agradable, comer bien y escuchar buena música”, cuenta Díaz.



La pasión de Rodrigo Díaz por la cocina comenzó en 1999, cuando estudiaba una carrera empresarial en Boston (Estados Unidos) y al mismo tiempo trabajaba parqueando carros en restaurantes y hoteles.



“Moverme constantemente en ese entorno hizo que me llamara la atención ser chef. Tenía 20 años cuando le dije a mi familia que quería estudiar cocina, y mi papá me dijo: ‘Vete para España’. Por eso me fui para Barcelona”, cuenta Díaz.

Esa influencia española, con su concepto de tapeo, es visible en sus propuestas.

Datos importantes

Paloma. Carrera 55 n.° 74-125, Barranquilla.

Teléfono (5) 3692353.

Abierto todos los días al almuerzo y la comida.



BETSABETH GONZÁLEZ

Especial para EL TIEMPO