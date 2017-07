Alelú: gourmet y ágil a la hora de almorzar

Domicilio o sándwiche. Era el dilema de cada día para Luis Alfonso Diago durante sus años de trabajo en oficinas. Saber que el tiempo de almuerzo a veces no alcanzaba para ir a un buen restaurante y cumplir con el ritual de esperar a ser atendido en la mesa, estudiar la carta y esperar a ser servido, hizo que Diago soñara con un lugar como Alelú, el restaurante que abrió con su esposa, Alejandra Usubillaga, a pocas cuadras del parque de la 93, en Bogotá.



El corazón de Alelú es una agradable barra en la que se exhiben, en pequeñas bandejas, preparaciones que van desde el lomo de tres pimientas (de $ 25.000) hasta la pasta thai ($ 20.000), que pueden acompañarse con opciones de carbohidratos ($ 3.800) como arroz, penne al oleo, puré de papa o vegetales salteados, entre otros.

Cada bandeja presenta pocas porciones de cada platillo, lo que obliga a la cocina a estar sacando permanentemente, entre 12 del mediodía y 2 p. m., nuevas porciones recién hechas para reemplazar las anteriores.



No se trata de hacer el montón de comida de una vez y dejarla calentando, como en los bufets comunes y corrientes.



La diferencia de Alelú es su interés en ofrecer frescura en las elaboraciones, que no se pierda calidad mientras llega alguien.



Por eso, ninguna receta –sea de pescado, carne blanca o roja, pasta o acompañamiento– permanece por más de 10 minutos en la vitrina. Pasado ese lapso se reemplaza por una nueva, porque la promesa de Alelú es comida gourmet en una barra que permite un servicio rápido, sus fundadores bautizaron a este concepto como “cocina ágil”.



La única preparación que sí se hace a la minuta es la ensalada árabe, porque lleva falafel y, según Usubillaga, si no se hace al momento, pierde calidad.



La oferta vuela. Los clientes pasan por la fila de 12 a 2 p. m. Después de esa hora, el lugar sigue abierto durante la tarde, pero la carta se reduce a sándwiches, ensaladas y sopas, además de bebidas calientes y los postres. Las elaboraciones como el filete menier ($ 26.200), el lomo de cerdo en salsa de manzana ($ 26.200), la posta negra o las albóndigas pomodoro ($ 25.000) son solo para las dos horas de almuerzo.



La propuesta recogió las bondades de una barra, donde el público puede armar su plato con lo que ve, y una cocina elaborada, con una calidad que suele encontrarse en restaurantes de atención a la mesa.



“A veces he puesto el cronómetro –dice Diago– y una persona alcanza a entrar, pasar por la línea, comer y en 18 minutos está afuera. En la fila, si hay mucha, estará siete u ocho minutos; si es breve, no tarda más de cuatro”.



Alelú se materializó cuando la pareja buscó la asesoría de la chef venezolana Ana Belén Mayerston. Con ella perfilaron la carta: no querían casarla con un origen. Eligieron platos que ya son casi de conocimiento universal y algunos, como las albóndigas o la posta negra, que tuvieran un significado para ellos. Después de elegir los que más se acomodaban al sistema de su vitrina, acudieron a Beatriz Molano para el montaje del restaurante.



Abrieron en marzo. La respuesta positiva fue inmediata. La gente empezó a volver; pensando en los que regresan, decidieron sacar algunas elaboraciones temporales: el plato de la semana o incluir algunos clásicos como el stroganoff para los viernes. Acaban de estrenar una oferta de desayunos que es con carta y servicio a la mesa, pero reconocen que el almuerzo es su razón de ser.



Se puede combinar así una posta negra con acompañamientos como arroz, penne, puré o tres opciones de vegetales.



