Perrachica, el lugar donde sirven la mazorca desgranada con pulpo 

Los bocados de calle, generalmente delicias de bajo precio, que les dan identidad a las ciudades, son la inspiración de Perrachica Fine Street Food Bar.



Su nombre explica con claridad el concepto: Fine, porque a su selección de recetas del mundo –incluidos la mazorca desgranada costeña y los dumplins asiáticos– les aplicaron técnicas de alta cocina (cocciones al vacío o deshidratados, entre otros).



Street food, porque así se identifican mundialmente los bocados de la calle, que ahora cada vez más chefs llevan a sus mesas.

Y bar, porque Perrachica, con su ambiente a media luz (incluso a la hora del almuerzo) se va descubriendo, a medida que avanza el día (y la noche), como un lugar para la fiesta y la barra de coctelería. Por lo mismo, en fines de semana su cocina funciona hasta las 11:30 p. m. y la rumba, hasta las 2:30 a. m.

Perrachica, para los bogotanos, no es un término común, pero define una de las características principales del lugar, asociada con el costo de los platos (20.000 pesos cada uno). “En España había una moneda de cinco centavos de peseta –cuenta el chef Esteban Cardozo–. Le decían la ‘perrachica’ porque tenía un león, pero era tan chiquita que parecía un perro chico. Existía también la ‘perragorda’, la moneda de diez centavos, con un león más grande”.



El término ‘perrachica’ se popularizó porque era el valor corriente de un menú económico. Según esto, en el lugar, el equivalente a la perrachica es el billete de 20.000 pesos. “También fue una especie de protesta –dice el chef–, porque para ir a comer platos con técnicas como las que usamos en restaurantes de hoy hay que ‘bajarse’ de 50 mil pesos por plato, y no nos parece”.



El concepto de calle está, incluso, en la ambientación del lugar y la cocina de Cardozo, sin dejar de buscar elementos sorpresa como un “puré de arepa” en su plato de costillas de cerdo, que no tiene más pretensión que conquistar al comensal.

La propuesta es llegar con la idea de compartir, pedir varios de los platillos (los tamaños varían según la preparación) y, si se puede, comer con la mano y untarse.



Uno de los platos que más se venden es el desgranado de pulpo a la parrilla: con maíz choclo, queso y suero costeño, chorizo crocante y viruta de papa.



El plato de costillas lleva en la carta el nombre de ‘El cerdo, la arepa y el queso’ y combina la mezcla colombiana de estos sabores con el estilo de Nueva Orleans, a partir del tratamiento de las costillas cocinadas al vacío.



Un bocado pensado para comenzar son las croquetas de queso azul con mermelada.

También están los dumplins de pato confitado en sus propios jugos, con cebolla. “Los dumplins al vapor y glaseados se sirven en un lienzo con una salsa hoisin de fresas –dice el chef– y van con un crocante de piel de pato”.Los postres tienen un valor de 12.500 pesos cada uno (están el helado, una torta de almojábana que es herencia familiar y el boom de chocolate). Los cocteles son a 24.900 pesos.

¿Dónde y cuándo?

Carrera 12A n.° 79-46. Bogotá. Reservas: 304 244 4306. Horario: lunes a miércoles de 12 m. a 10:30 p. m. Viernes y sábados, hasta las 11:30 p. m. (cocina) y rumba hasta las 2:30 a. m. Sábado: 5 a 11:30 p. m. (cocina). Rumba hasta las 2:30 a. m.



