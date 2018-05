Recetas infalibles y sencillas para conquistar a mamá en su día

¿Está vaciado y no podrá invitar a su mamá a un restaurante este Día de las madres? o ¿es de los que prefiere un domicilio para salir del paso pero siempre termina quedando con un poco de remordimiento?

Dos cosas: la primera es que no todo está perdido. Si tiene gusto por la cocina o quiere ensayar por primera vez porque sabe que tiene una vena escondida de chef, no se lo niegue. Su mamá quedará derretida, así el plato no resulte como se ve en la foto. La segunda, es que si definitivamente lo suyo no es la cocina, intente esmerarse en la selección de la comida que pedirá. Seguro ella se dará cuenta.



Ahora sí. A lo que vinimos. A cocinar.



Invitamos a cuatro mujeres chefs o dueñas de un restaurante a que nos regalaran una receta fácil y descrestadora para las mamás en su día.



María Camila García, de Bastimento en Villavicencio; Laura Londoño, de OCI en Medellín; Carolina Sifuentes de De los Tres y Mariana Parra de Suna, estos últimos dos en Bogotá, nos regalaron una de sus preparaciones para la misión que todos, o muchos, nos proponemos: consentir a nuestras madres en este día.



Aquí encontrará opciones para el desayuno, una entrada, el plato fuerte de un almuerzo o cena y el postre.

El desayuno:

Arepas de arroz



Por María Camila García de Bastimento Restaurante

Ingredientes (para 5 personas)

100 gramos de arroz

100 gramos de queso campesino o cuajada fresca

50 gramos de mantequilla

Sal al gusto

Preparación

1) Remojar el arroz mínimo por 3 horas o de un día a otro.

2) Licuar con la cuajada y con la mitad del agua del arroz.

3) Agregar sal y 25 gramos de la mantequilla derretida.

4) La mezcla se debe licuar hasta que quede tersa y tipo panqueque, sin grumos.

5) Después, en un sartén de teflón poner un poco de la mantequilla restante a fuego medio y agregar un poco de la mezcla, dejar cocer hasta que la masa de arriba esté seca y voltear.

6) Reservar.



¡Ojo! la masa es líquida. En el Llano se les dice también “arenas chorreadas de arroz”.



Se pueden acompañar con unos huevos con picillo de res, queso siete cueros y plátano maduro frito.

Ingredientes para los huevos (1 porción)

2 huevos

20 gramos o un poco de carne desmechada de res

1 cucharadita de hogao

Queso blanco o queso Siete cueros al gusto

Platanito maduro frito en cuadros

Sal, pimienta y cilantro

Preparación

1) En un sartén sofreír el hogo con la carne.

2) Agregar un poco de sal y pimienta.

3) Introducir los huevos batidos y dejar cocer a su gusto.Servir con los platanitos y el queso siete cueros.

Arepas de arroz Foto: Bastimento Restaurante

La entrada:

Ceviche de Mango



Por Mariana Parra, Suna Restaurante

Ingredientes (una porción)

160 gramos de mango maduro

20 gramos de cebolla roja

4 gramos de cilantro

El Jugo de 1 limón

Sal marina al gusto

Pimienta al gusto

Para la salsa

40 gr de mango maduro

El jugo de medio limón

Preparación

1) Picar el mango en cuadros.

2) Picar la cebolla en julianas.

3) Picar el cilantro finamente.

Preparación de la salsa

1) En la licuadora, revolver el mango y el limón.

2) Agregarle sal y pimienta al gusto.

Preparación final del ceviche

1) Revolver todos los ingredientes con la salsa de mango natural y servir inmediatamente.



Se recomienda decorar con unas hojitas de cilantro o pétalos de flores orgánicos.



Éste es un plato delicioso, refrescante, sano, muy fácil de hacer y perfecto para darlo como entrada en un almuerzo o cena especial para mamá.

Se recomienda decorar con unas hojitas de cilantro o pétalos de flores orgánicos. Foto: Suna Restaurante

El plato fuerte:

Salmón con mantequilla de pimienta verde y papa criolla



Por Laura Londoño de OCI Medellín

Ingredientes (10 porciones)

3 dientes de ajo picado

1 cucharada de jengibre picado

½ cebolla picada

1 perejil

100 gramos de mantequilla

El jugo de dos limones mandarinos

Pimienta verde al gusto

1 kilogramo de papas criollas cocinadas

300 gramos de tomates cherry en mitades

1,5 kilogramos de salmón

Preparación de la mantequilla de pimienta

1) Sofreir levemente los ajos, jengibre y cebolla.

2) Adicionar el jugo del limón mandarino y hervir.

3) Adicionar la mantequilla bien fría cortada en cubos y revolver hasta que la mantequilla se integre.

4) Adicionar la pimienta verde al gusto.

Preparación de las papas criollas

1) Cocinar en agua hirviendo con sal.

2) Escurrir y sofreír en aceite de oliva con los tomates cherry.

3) Sazonar.

Preparación del salmón

1) Sazonar el salmón con sal y pimienta.

2) Cocinar en un sartén antiadherente a fuego medio por el lado de la piel.

3) Cuando esta esté crocante voltear y dejar otros minutos hasta obtener el término deseado.Servir el salmón sobre las papas criollas, bañar con la mantequilla de pimienta y decorar con brotes y flores.

Decorar con brotes y flores. Foto: OCI Medellín

El postre:

Suspiro limeño



Por Carolina Sifuentes de De Los Tres Restaurante

Ingredientes

1 lata leche evaporada

1 lata de leche condensada

8 yemas

1 ramita de canela

1 cucharadita de vainilla

4 claras

150 gramos de azúcar

300 mililitros de agua

150 mililitros de Oporto

Preparación

1) Poner en una cacerola las leches con la canela y la vainilla.

2) Dejar reducir hasta que la preparación tenga una consistencia de manjar blanco (arequipe ligero).

3) Cuando esto pase, agregar las 8 yemas en forma de hilo y con el fuego ya apagado. Las yemas ayudarán a que la mezcla tome más punto.

4) Disponer en una copa hasta la mitad de la capacidad.

Preparación del merengue

1) Llevar el azúcar con el agua y el Oporto al fuego.

2) Esperar hasta que la mezcla se haga como un almíbar denso.

3) Cuando esto suceda, agregarlo (con mucho cuidado porque estará muy caliente) poco a poco a las claras mientras las vamos batiendo con una batidora (ojalá de pedestal eléctrica). 4) Dejar de batir esta mezcla hasta que enfríe.Decorar la copa con el merengue hasta cubrir todo el manjar y con canela en polvo.

Decorar con canela en polvo. Foto: Joakin Donoso

¡A deleitar a mamá!



