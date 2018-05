El 'algo’, las onces paisas / La Cucharita

Una de las más extendidas tradiciones en Colombia, ocurre en el espacio de tiempo entre almuerzo y cena. Se charla, se ríe, pero fundamentalmente, se comparten pequeñas y diversas comidas. Galletas, arepas, chocolate, queso, empanadas, agua de panela y mil opciones más, se pueden encontrar en unas ‘onces’ colombianas.





En el tercer capítulo de #LaCucharita, Luz Beatriz Veléz nos enseñó a preparar unas papitas rellenas que se suelen acompañar con una refrescante agua de panela fría. En su natal Medellín no se les llama onces, se conocen como ‘el algo’, pues son esos ‘alguitos’ que se comparten en las frescas tardes antioqueñas.

Para Luz lo más importante es usar ingredientes propios de la gastronomía colombiana, que se consiguen fácilmente y que llevan a valorar nuestra cocina. Para preparar las papas rellenas debe contar con los siguientes ingredientes:



- Aceite vegetal o aceite con achiote

- 4 Papas pastusas

- 4 papas criollas

- 2 Tomates chontos

- 1 Tallo de cebolla larga

- 3 huevos

- 2 chorizos

- 1 Rama de cilantro

- Sal y comino al gusto.

Preparación

Hierva en una olla mediana con agua y sal las cuatro papas pastusas peladas y cortadas en cuadros.



Para el hogao ponga a cocinar en una sartén con aceite vegetal o aceite con achiote, el tomate chonto picado, la cebolla larga picada, comino y sal al gusto. Revuelva constantemente hasta que el hogao tenga una consistencia pastosa, agregar cilantro picado al final de la cocción.



Una vez cocida la papa pastusa, cuele y use la misma agua para las papas pastusas, estas tienen un tiempo menor de cocción.



Cocine en una sartén pequeña con poco aceite los chorizos picados.



En una olla pequeña ponga a hervir agua, una vez alcanzado el hervor, ponga a cocinar los huevos durante 10 minutos.



En un bowl o recipiente grande, machaque suavemente las papas pastusas y criollas, agregue el hogao, el chorizo, los huevos cocidos picados y mezcle bien todos los ingredientes. Con las manos amase pequeñas bolitas de la mezcla. Ponga a calentar aceite en una olla mediana.



Para el batido con el que se van a cubrir las papas debe tener los siguientes ingredientes:



- Leche

- Harina de trigo

- Huevos



Revuelva en un recipiente, la leche, la harina y los huevos hasta tener una mezcla homogénea.



Pase las bolitas de papa por el batido hasta cubrirlas completamente, ponga a freír en el aceite previamente calentado hasta que observe un suave color dorado en las papas rellenas. Sáquelas y deje escurrir el aceite en un escurridor, no se recomienda usar paños de cocina pues se llenan rápidamente de aceite lo que no permite que las papas escurran bien.



Sirva con una refrescante agua de panela fría y disfrute de unas auténticas onces antioqueñas.



Antójese de esta receta y de muchas más semanalmente en ‘La Cucharita’, para que no se pierda la bonita costumbre de disfrutar lo nuestro.

EL TIEMPO