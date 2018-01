Un bar que le apuesta a la cultura del ron

Cada vez que terminaba su jornada de trabajo como maestro cervecero en la cervecería La Rana Dorada, en Panamá, el estadounidense Brad Krauss se tomaba un trago de ron. Elaborar ese destilado que hasta hace poco era su ‘hobby’, parte de las horas de placer, se fue convirtiendo en un sueño posible, especialmente cuando logró integrar a la fábrica un alambique de cobre.



No ha pasado mucho tiempo de eso. El ron Pedro Mandinga, materialización de ese sueño, va apenas por su segundo año en el mercado, llamando la atención por sus particularidades. La mayoría de rones parten de la melaza derivada de la caña de azúcar. Pero Krauss encontró en la panela –que los panameños llaman raspadura– un punto de partida que podría diferenciar su ron, ya que nadie hacía uno a partir de la panela.

El resultado fue Pedro Mandinga Silver, un ron blanco sin añejamiento, con notas de banano y algodón de azúcar en su aroma y más suave en boca que otros rones blancos.



Es un trago pensado para coctelería –la marca ya está desarrollando uno con añejamiento, para quienes prefieren tomarlo puro–. Por lo tanto, sus creadores necesitaban un escenario de mixología donde pudiera brillar. Ese fue el origen del primer bar con su nombre en Ciudad de Panamá y del segundo, ahora, en Usaquén, en Bogotá.



Pedro Mandinga Rum Bar es un bar especializado en rones. “Tenemos una de las cartas más amplias de este destilado en el país”, dice Tomás Delfino, director de proyectos de la marca.



Conviven desde el Havana Club Selección Maestros hasta el Viejo de Caldas 8 años (al que los colombianos deberíamos prestarle más atención). Y también marcas como Botran, Pampero, Flor de Caña, Sailor Jerry, Parce y el jamaiquino Appleton Estate, en diferentes referencias.

Con toque local e historia

Pero el alma de los once cocteles de autor que ofrece el lugar es el ron Pedro Mandinga Silver. Llevan la firma del mixólogo Nathan Hazard, que ya había diseñado las recetas del bar de Panamá. Para darle el toque de cercanía con la ciudad, Hazard estuvo en el país estudiando las frutas en mercados como Paloquemao y experimentando, hasta dejar en la barra de Usaquén nuevas mezclas con pitaya, marañón y kiwi, entre otras.



Los nombres dados a los cocteles son guiños a elementos de la historia a la que este ron quiso asociarse: La ceiba (24.900 pesos), que lleva kiwi, pitaya, zumo de limón y soda, hace referencia al árbol que la marca lleva en su botella: “Sobre la copa de una ceiba, un negro cimarrón histórico, llamado Pedro Mandinga, le mostró a sir Francis Drake el punto de la región en el que podían verse los dos océanos”, cuenta Delfino.



Justamente, Dos océanos es el nombre de otro de los cocteles, el que lleva jerez, infusión de marañón elaborada artesanalmente en el bar, moras frescas y naranja. Otro es el Panamá viejo (26.900 pesos), una adaptación del ‘Old fashion’, que reúne varios rones con licor de banano y hielo de Angostura.



El coctel insignia es el mojito Mandinga (24.900 pesos), con el ron que da nombre a la casa, hierbabuena, limón y panela en lugar de azúcar.



“Fuera de carta se pueden pedir cocteles clásicos –explica el ‘bartender’ Daniel Amador–. Ser un bar especializado en ron ha sido algo educativo, porque no solo se trata de vender nuestro ron, sino de mostrar formas de disfrutarlos todos. Mucha gente no está acostumbrada a tomar un ron puro, pero cuando toma uno de alta calidad, se sorprende. Porque están acostumbrados a asociar el ron con sabores fuertes, pero si encuentras rones con hasta 25 años de añejamiento, pueden ser más suaves”.



Por lo mismo, la propuesta es generar una programación de catas que permitan acercar más a la gente a la cultura del ron, en un ambiente que evoca lo colonial caribeño, desde la barra del primer piso hasta el altillo tipo sala de descanso, pasando por las mesas del segundo piso.



Sin ser un sitio pensado para el baile, es un lugar para los amantes de la música del Caribe. Por eso, Pedro Mandinga Rum Bar empezará pronto con sus noches de vinilos, en un llamado a los coleccionistas. Y aunque no tiene una carta de comidas con platos fuertes, sí es destacable la calidad de los bocaditos que ofrece para picar, entre estos, tequeños, quesadillas, garbanzos picantes y empanadas con ají.

Dónde y cuándo

Dirección: Calle 117 n.° 6A-05 Teléfono: (1) 7457836. Informes de actividades y catas en el Facebook del bar o en @pedromandingabog



