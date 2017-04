Islamorada celebra seis años con carta renovada

Hace seis años, el músico bogotano Andrés Cepeda y su socio, Brian Piñero, se embarcaron en una travesía gastronómica a la que llamaron Islamorada.



El restaurante, ubicado en el municipio de Sopó, celebra un nuevo aniversario con varios cambios en su menú, en los ingredientes y hasta en la presentación de los platos.

“Tenemos una carta de 70 platos, de los cuales 50 son nuevos. Antes, la oferta era más tradicional, pero como mi estilo es vanguardista y me gusta manejar texturas, aromas y colores, hubo un cambio importante hacia ese sentido”, dice el chef Boris Marcell, quien hace cuatro meses llegó a dirigir la cocina del restaurante que combina sabores del Caribe y del sur de Florida.



La nueva propuesta implementa frutas tropicales como maracuyá, tomate de árbol, feijoa, lulo, piña y coco, que son usados principalmente en la preparación de salsas y postres. Pero la novedad tiene que ver con la inclusión de ingredientes de la zona andina, como la quinua blanca y la negra.



“La quinua tiene todos los nutrientes esenciales para la salud humana y la he querido poner en dos platos nuevos: una hamburguesa de quinua blanca y un robalo salteado con quinua negra. Este último lo fusionamos con piña, coco, pimentones rojos y verdes, y lo aromatizamos con aceite de sésamo”, explica.



Además, algunos platos incorporan un alimento que no es muy conocido en Colombia pero que es benéfico para el sistema intestinal y para controlar los niveles de azúcar en la sangre: el yacón, un tubérculo cultivado en zonas cálidas y templadas de la Cordillera de los Andes, con sabor dulce y una textura crujiente.



Según el chef, “de la carta anterior se mantendrán los pescados y los mariscos como la trucha arcoíris, el róbalo y el salmón, al igual que postres como el pie de manzana, que es muy estadounidense” y favorito de los visitantes.

Tropical trail: ceviche de camarón, tilapia, carambolo y maíz Cusco. Foto: Islamorada

Los nuevos postres



Como Islamorada se convirtió en un destino turístico para extranjeros, ahora quiere reforzar la identidad y la cultura gastronómica colombiana a través de postres tradicionales del altiplano cundiboyacense.



Uno de ellos es el merengón de guanábana. “Lo hacemos con chantillí y crema colada y lo ofrecemos en tres sabores: arequipe, café y tradicional”, afirmó Marcell.



También hacen parte de este menú las brevas con arequipe, que según el chef “significaron un gran reto porque queríamos que no se vieran normales, sino que estuvieran en un plato más gourmet y evolucionado, sobre todo para el comensal extranjero”.



Otro postre que se destaca en esta oferta es el bizcochuelo de naranja, que se fabrica con una reducción de mielmesabe. “Lo que hacemos es derretir la panela con limón y sacar ese almíbar, luego añadimos dulce de papayuela y lo decoramos con queso campesino. A esta preparación la llamamos Pionono porque así se llama el cerro en el que estamos ubicados”, cuenta.

El componente visual

Para celebrar su cumpleaños número seis, el restaurante invirtió en una nueva vajilla que consta de 1.200 piezas adornadas con los colores del Caribe.



“Por mi filosofía, creo que el plato plano (en color) que se estaba manejando era un poco aburrido. Pienso que el comensal usa siempre la vista como primera herramienta para elaborar una crítica. Ahora disponemos de utensilios más llamativos, como unos platos hermosos en azul cielo y azul mar caribeño, en donde montamos los pescados y la langosta”, sigue.



Además, hay platos grises y negros sobre los que se ponen las salsas tropicales, para que su color contraste con la base oscura.Con estas modificaciones en la carta, el precio para vivir la experiencia gastronómica en Islamorada oscila entre 50.000 y 120.000 pesos por persona.

¿Dónde y cuándo?

Sopó, kilómetro 1 vía Las Margaritas. Informes y reservaciones en el 302- 3347458. Sábado, de 11:30 a. m. a 11 p. m. Domingo y festivos, de 11:30 a. m. a 8 p. m. Precio promedio de los platos: entre 50.000 y 60.000 pesos.



