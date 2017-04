Preparan cena inspirada en el surrealismo de Salvador Dalí

Inspirados por el libro de Salvador Dalí ‘Las cenas de Gala’, los cocineros holandeses Erik van Loo, Fred Mustert, Gert Blom y Mario Ridder, con un total de seis estrellas Michelin, prepararán un menú con platos surrealistas en el museo Boijmans de Rotterdam (Holanda) el próximo 16 de mayo.



La cena, organizada con motivo de la exposición ‘Locos por el surrealismo’, "profundiza en la vinculación entre el arte y la gastronomía", dijo la responsable de mercadotecnia del museo y encargada de organizar el evento, Jeanette Verdonk.

"La relación entre el surrealismo y la gastronomía es destacable, y las fiestas y cenas organizadas por Salvador Dalí son sobradamente conocidas", explicó Verdonk sobre una iniciativa que tendrá lugar por tercera y última vez en mayo, tras los festines celebrados en marzo y abril.



La idea de "organizar esta cena inspirada en su libro de recetas nos pareció una buena manera de hablar sobre los préstamos entre ambas disciplinas", añadió.



La gastronomía fue una de las obsesiones de Salvador Dalí (1904-1989), como demuestran sus libros ‘Las cenas de Gala’ y los ‘Vinos de Gala’, ambos incluidos en la exposición que se puede visitar en el museo de Rotterdam hasta el 28 de mayo.



El libro ‘Las cenas de Gala’, publicado en 1973, se divide en doce capítulos e incluye ilustraciones del genio de Figueras, así como 136 recetas de "platos de la vieja escuela", destacó el chef Erik van Loo, del restaurante con dos estrellas Michelin Parkheuvel, en Rotterdam.



Algunas de las recetas incluidas en el libro son creación del propio Dalí y "algunas especialidades de chefs de los restaurantes más prestigiosos en aquel momento", como los parisinos Lasserre, La Tour d'Argent y Le Train Bleu, aclaró van Loo.



No obstante, el cocinero precisó que el libro es de principios de los años setenta, previo al movimiento gastronómico francés de la "Nouvelle cuisine", y recalcó que en la actualidad "ya no se trabaja así en la cocina".



"En esa época se preparaban enormes bufés con la intención de deslumbrar al comensal, y hoy buscamos más equilibrio y naturalidad en el plato, que sea brillante en el sabor y ofrezca mayor calidad".



Para el chef de Rotterdam "las cenas de Dalí buscaban básicamente incitar al juego, divertir".



Su plato titulado ‘El cielo y la tierra’, una crema de marisco con rebozuelos (un tipo de seta) y borrajas, servidas en concha de viera y adornadas con un paraguas de cóctel, "incluye el elemento de juego porque el comensal tiene que abrirlo como si se tratara de un regalo", explicó van Loo.



Aunque "no reproduce exactamente el plato de Dalí, sino que es una adaptación con un marcado toque surrealista", precisó el cocinero.



No obstante, apuntó van Loo, "hay algo del surrealismo que podemos aplicar realmente hoy y es que no todos los elementos que componen un plato son lo que parecen", como ocurre en muchas de las creaciones culinarias de Ferran Adrià.



El menú lo completan unos aperitivos elaborados por Gert Blom del restaurante Amarone, un filete tártaro realizado por Fred Mustert del restaurante FRED y un postre preparado por Mario Ridder, de Joelia, todos ellos en Rotterdam.



Es un evento que para Verdonk "une elementos divertidos y absurdos, en honor a uno de los movimientos más caóticos e irreales del arte contemporáneo".



Y que podrán disfrutar un máximo de 160 comensales, que tendrán que pagar 199,99 euros por cabeza (unos 609 mil pesos), un precio que incluye una visita privada a la exposición.



Rotterdam (Holanda)

EFE