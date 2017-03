Más allá del sushi - El Caldero de Sancho

Podría empezar diciendo que en este lugar del que les voy a hablar probé unas berenjenas de campeonato mundial: sin duda, las más ricas que he comido en Bogotá en mucho tiempo.



Podría decirles que en este lugar comí un maravilloso corte de entraña –un lujo que nos ofrecen las buenas reses– y unos contramuslos de pollo ligeramente picantes que merecieron los elogios de la mesa.

Podría decir que empecé a abrir el apetito en este restaurante con unos pinchos de tocino y tomate realmente tentadores y que disfruté mucho una ensalada de verdes a la que adornaba un toque de semillas de ajonjolí.

Podría contarles, también, que aplaudí los trozos de panza de cerdo que llegan a la mesa con un agradable toque dulce.



Podría decirles todo lo que les he sugerido en los párrafos anteriores, y tal vez jamás imaginarían que les estoy hablando de un restaurante japonés. Sí, japonés. Y menos aun lo pensarían si les dijera que en la carta de este lugar no aparece el sushi.



Aunque la verdad es que entre los ingredientes de los platos antes mencionados figuran la soya, el vinagre de arroz, el jengibre, el mirín…



Pues bien, la verdad es que el restaurante del que les hablo se llama Kimi, está recién llegado a la escena gastronómica de Bogotá, tiene una carta japonesa, y estoy convencido de que se convertirá en muy poco tiempo en uno de los lugares más apetecidos por los curiosos, los glotones y los buenavidas de esta ciudad que en las últimas décadas decidió rendirle culto al buen comer.



¡Y no tiene sushi! Y no lo tiene a propósito. Porque sus creadores, enamorados sin remedio de la cultura japonesa, precisamente pretenden ampliar el repertorio culinario del Japón en Colombia, más allá de platos y tendencias ya conocidas y aprobadas.



Hay, en todo caso, algunos clásicos como la sopa miso, langostinos y palmitos en tempura, algunas variedades de gyozas y bowls de arroz con algunos de los ingredientes y los sabores del sushi.



También por su agradable propuesta arquitectónica bien vale la pena conocer Kimi, que ocupa la planta baja del Hotel Bioxury, en el sector de El Retiro, en el norte de Bogotá.



Kimi. Calle 83 n.° 9-40, Bogotá. Teléfono 6947612.



elcalderodesancho@yahoo.com.co



Sancho

Crítico gastronómico