Eleven Madison Park, de Nueva York, es el mejor restaurante del mundo

05 de abril 2017 , 07:18 a.m.

El restaurante neoyorquino Eleven Madison Park es ahora el mejor restaurante del mundo, en el célebre listado de los 50 World Best Restaurantes que se dio a conocer esta madrugada, desde Melbourne (Australia).



Eleven Madison Park, del chef Daniel Humm, se convirtió en el primero de una lista que lleva ya 15 años eligiendo a los restaurantes más aclamados del planeta, a partir de la votación de numerosos expertos y viajeros gastronómicos, así como periodistas especializados y personas de la industria de la restauración. El segundo lugar fue para Ostería Francescana, restaurante de Modena (Italia), que antes había ocupado el primer lugar.

El nuevo top cinco de los "50 Best" del Mundo es: Eleven Madison Park, en el número 1; Ostería Francescana, en el 2; El Celler de Can Roca (otro antiguo número 1), en el tercer lugar. En el cuarto está Mirazur, en Francia, liderado por el chef argentino Mauro Colagreco, y en el quinto, el restaurante peruano Central, de Lima, propuesta de Virgilio Martínez.



Durante la ceremonia de entrega de estos premios tambièn se entregó el reconocimiento Diners CLub Lifetime Achievement a Heston Blumenthal, el chef inglés que lideró la primera edición de esta lista, hace 15 años.



La mejor chef pastelera fue Ana Ros, el premio al arte de la hospitalidad fue para El Celler de Can Roca, de Girona (España) y el mejor chef pastelero fue Dominique Ansel.