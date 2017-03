La lista del 51 al 100 entre los mejores restaurantes del mundo

La lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo (50 World Best Restaurants o '50 Best') está a pocos días de cambiar. El 5 de abril el mundo gastronómico sabrá, por ejemplo, si el restaurante Ostería Francescana de Modena -dirigido por el chef Massimo Bottura- conservará la primera posición en este listado.



Los '50 Best' se han convertido en una referencia mundial a la hora de reflejar las nuevas tendencias en restaurantes aplaudidas por comensales viajeros que eligen las mejores experiencias a la mesa vividas durante los últimos 18 meses. En ocasiones anteriores, la list ha consagrado en la primera posición a restaurantes como elBulli, de Ferrán Adrià; Noma, del chef René Redzepi, en Copenhague; El Celler de Can Roca, de los hermanos Joan, Jordi y Josep Roca y ahora Ostería Francescana.

La lista 2017 de los '50 Best' se leerá el 5 de abril, desde Melbourne (Australia) y podrá seguirse vía web, en la página oficial de estos premios. Como antesala, para calentar el ambiente, se publicó la lista de los restaurantes que ocuparon las posiciones del número 51 al 100, después de la tabulación de votos de este año.



Entre las posiciones mencionadas, se encuentran establecimientos de gran prestigio como Per Se y Momofuku Ko, de Nueva York; Martín Berasategui, de España y Le Cinq, de París, entre otros.

Cinco restaurantes latinoamericanos alcanzaron a clasificar entre las posiciones 51 al 100 (aunque seguramente habrá varios entre los primeros 50). Se trata de tres brasileños y dos mexicanos. Entre los primeros están Lasai (puesto 76) y Olympe (posición número 100), de Río de Janeiro, además de Maní (posición 81), de Sao Paulo.



Por México están Biko, ahora en la posición 65, que en varias ocasiones alcanzó a ingresar entre los primeros 50, y Sud777, en el lugar número 75.

La lista del 51 al 100

51. Mikla (Estambul)

52 Nihonryori Ryugin (Tokio)

53 Burnt Ends (Singapur)

54 Lyle's (Londres)

55 Disfrutar (Barcelona)

56 Nerua (Bilbao)

57 Fäviken (Järpen, Suecia)

58. Momofuku Ko (Nueva York)

59 Combal Zero (Rivoli, Italia)

60 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana (Hong Kong)

61 Hertog Jan (Brujas, Bélgica)

62 Quique Dacosta (Denia, España)

63 The Test Kitchen (Cape Town, Suráfrica)

64 La Grenouillere (Francia)

65 Biko (México D.F.)

66 Estela (Nueva York)

67 Benu (San Francisco)

68 The French Laundry (Yountville, Estados Unidos)

69 Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia)

70 Aqua (Wolfsburg, Alemania)

71 Lung King Heen (Hong Kong)

72 Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

73 La Colombe (Cape Town, Suráfrica)

74 The Jane (Antwerp, Bélgica)

75 Sud777 (México)

76 Lasai (Río de Janeiro)

77 Martin Berasategui (Lasarte-Oria, España)

78 Indian Accent (Nueva Delhi, India)

79 Maaemo (Oslo, Noruega)

80 Le Cinq (París)

81 Maní (Sao Paulo)

82 Chef's Table At Brooklyn Fare (New York)

83 Atelier Crenn (San Francisco)

84 The Restaurant at Meadowood (Santa Helena, Estados Unidos)

85 Belcanto (Lisboa)

86 Odette (Singapur)

87 Per Se (Nueva York)

88 Selfie (Moscú)

89 Mingles (Seúl, Corea)

90 Manresa (Los Gatos, Estados Unidos)

91 St John (Londres)

92 Twins (Moscú)

93 Le Chateaubriand (París)

94 Kardeau (Copenhague)

95 Quay (Sydney)

​96 Epicure (París)

97 Sushi Saito (Tokio)

98 Hedone (Londres)

99 Florilege (Tokio)

100 Olympe (Río de Janeiro)