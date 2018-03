La última cena / El Condimentario

25 de marzo 2018 , 02:15 a.m.

Supongamos que el mundo se acaba mañana ¿Qué le gustaría comer de última cena? Si hay alguna razón por la que quisiera saber cuándo será el fin de mis días, es para poder decidir cuál es ese último mordisco que me quiero llevar a la boca.

A propósito de la Semana Santa que este domingo se inicia, aprendimos que la última cena data de tiempos bíblicos, cuando en el Evangelio se narra el momento en el que Jesús, antes de su muerte, se sienta con sus discípulos a compartir el pan y el vino. Se han hecho montones de interpretaciones de esta imagen y una de las más conocidas es la de Leonardo Da Vinci. Por otro lado, con un giro un tanto más actual, es sabido que en distintos países en los que está aprobada la pena capital, se les da a los presos que se encuentran en el corredor de la muerte la posibilidad de elegir el antojo final antes de su ejecución. Entre los platos más recurrentes hay helados, hamburguesas, pollo frito, carne y papas a la francesa, pocas frutas y verduras se asoman en este menú.



Existe un juego entre los chefs, casi tan antiguo como la cocina, en el que se preguntan entre ellos: si mañana se fuera a morir ¿cuál es ese platillo único que lo hace babear? Las respuestas son simples y reconfortantes: una tostada de pan con mantequilla, un huevo frito con aceite de oliva y escamas de sal, el estofado de carne o la sopa que hacían su madre o abuela, espagueti con tomate y parmesano italiano y tiernos vegetales, en resumen, sabores básicos, donde lo importante es el ingrediente. También dependiendo del lugar de origen de cada quien, priman los platos tradicionales con los que crecieron. Esto no sorprende, ya que viven su día a día rodeados de los más fastuosos y exquisitos manjares y quieren culminar su vida con la comida que les hizo amar a la familia y a la profesión.



Por el contrario, si se le pregunta a cualquier paisano, cambia el nivel de sofisticación, hablan de ostras, 'foie gras', caviar, costosos pescados y carnes o platillos exóticos. Honestamente pienso que si se ponen la mano en el considere, se inclinarían por los sabores de la casa, de la infancia, o por aquellos que los transportan a un momento o lugar feliz. No olvidemos que la comida es mágica, ya que es evocadora, como una máquina del tiempo capaz de hacernos revivir recuerdos en cada cucharada. El cielo para aquellos cocineros que logran esa sensación ya que permanecerán grabados en la memoria y alma de sus clientes.



Y como ya no hay que pensar en el colesterol ni la dieta, para mi última cena quiero: lentejas, arroz blanco y huevo frito con tajadas, ajiaco con pollo de mi mamá, Milo a cucharadas y curuba con crema y mucha leche condensada. ¿Y usted?



