'Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo' tienen su fiesta de gala

El anuncio del puesto 99 del restaurante Leo, de Leonor Espinosa, entre los 100 mejores del mundo fue parte de la antesala de la ceremonia que este martes dará a conocer los 50 mejores restaurantes del mundo, el popular escalafón conocido como los 50 Best.

A medida que se acerca esta ceremonia –considerada los Óscar de la restauración y que tendrá lugar a las 8:45 p. m. en Bilbao (España), es decir, a la 1:45 de Colombia– empiezan a revelarse premios relacionados con el sector y que provienen de la encuesta que cada año y de forma confidencial responden cerca de mil votantes.



Así, se supo, por ejemplo, que Clare Smyth, del restaurante Core by Clare Smyth de Londres, fue elegida la mejor mujer chef del mundo 2018 y que el chef peruano Gastón Acurio recibirá el premio Diners Club Lifetime Achievement Award a toda su trayectoria. La última antesala fue la publicación de los lugares que van del 51 al 100, según las mismas votaciones.

Gracias a esta lista, un año atrás, los comensales del mundo voltearon su mirada hacia Nueva York. Por primera vez un restaurante no europeo –aunque su chef lo fuera– había llegado al número uno de los 50 Best, un listado gestado en Londres y dominado por años por restaurantes españoles como El Bulli (cinco veces) y El Celler de Can Roca (en dos ocasiones).



Cabe anotar que Noma, de Dinamarca, y Osteria Francescana, italiano, habían ocupado en años recientes el codiciado primer lugar.



El año pasado, la sorpresa fue que el elegante y protocolario Eleven Madison Park –fruto del trabajo del chef Daniel Humm y el restaurantero Will Guidara– destronara a los salones vanguardistas de Europa con una cocina neoyorquina evolucionada.

Y la pregunta de muchos sorprendidos por este hecho, que desde lejos identifican a Estados Unidos más con la comida rápida que con la alta cocina, es si podrá mantener el liderazgo por un segundo año.



La respuesta se dará a conocer esta tarde, cuando se lean, en forma regresiva, las posiciones ocupadas por esta selección de restaurantes; el verdadero plato fuerte será descubrir el nuevo top 50.



Los 50 jefes de cocina de estos establecimientos están avisados y suelen hacerse presentes casi todos, esperando saber cuál es el número que abrazarán durante un año entero y les garantizará prioridad a la hora de ser visitados por el público extranjero que pasa por sus países.



