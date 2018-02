El Año Nuevo chino a través de sus delicias gastronómicas

Este jueves es para los chinos como si fuera nuestro 31 de diciembre. Lo celebran con una gran cena familiar cuyo menú varía según las regiones y familias, pero hay rasgos comunes: el rojo debe abundar sobre la mesa, así como bocados que, incluso desde su nombre, representen abundancia y buena fortuna.



Felicidad, alegría y buena suerte son los significados del rojo, “el color chino”, dice Kenny Tsui, presidente de la colonia china en Colombia, al frente también del restaurante Cooking Taichi.

“El pescado agridulce se usa mucho en el Año Nuevo”, dice Tsui, y resalta el color de la salsa agridulce que lo baña en una mesa que sirvió para ilustrar los que serían bocados de Año Nuevo. El rojo está en detalles como los palillos y algunos elementos de la vajilla, hasta las lámparas.



El pescado se sirve con cabeza y cola. “Es importante que tenga sus dos extremos –explica Tsui– porque significa que lo que comienza bien termina bien, por eso no sirvo solo los pedacitos ni un filete”.



También explica que este pescado completo no solo tiene un nombre que lo describe literalmente (you tou you wei), sino que, además, significa “abundancia, que siempre tendrás suficiente y más”.



Este plato fuerte (y otros más) suele ir precedido por diversos dim sum (bocados pequeños).



“Hay algunos que se comen a lo largo del año, pero en estas fechas se comen más”, explica Tsui.



El ejemplo son las bolitas de la suerte (a la vista parecen buñuelos cubiertos de semillas de ajonjolí) y las empanadas de arroz glutinoso.



“Ambas se hacen con harina de arroz glutinoso –explica–. La empanada tiene por dentro champiñones chinos, carne de cerdo, verduras fritas. Las bolitas de la suerte son más dulces”. La harina de arroz glutinoso les da una textura que podría recordarnos a nuestros pan de bonos.



Tsui aclara que aunque en Colombia no están todos los ingredientes para recrear muchos platos especiales para despedir el año, destaca los que sí se pueden preparar en su restaurante, como el pescado agridulce (de 64.000 pesos) y las manitos del cerdo del sur de China, que van con salsa de champiñones y se acompañan de fideos negros (estas no están en carta, pero sí las tiene como plato de temporada en este fin de semana).



Las manitas también tienen en su nombre un deseo positivo: “Algo así como que puedas agarrar la buena fortuna con tus manos”, dice Tsui.



“Los platos especiales son más del sur de China –enfatiza Tsui–. En el norte sirven más dim sum”.



El 16 de febrero comienza el año del perro. “A quien le corresponde este animal, el nuevo año le representa ciertas restricciones –explica Tsui–. Yo soy de ese año y no puedo hacer inversiones grandes, tengo que cuidar mi salud, no tengo buena suerte, así que no me puedo meter a un casino para nada, no puedo jugar ni dominó porque pierdo”.



El ritual del primer día del año ya no se centra en la cena. En el sur de China, la gente sale a saludar a todo el mundo, familiares y vecinos, con la frase ‘Gong hey fat choi’ (en cantonés), que significa ‘te felicito para que enriquezcas’. Según Tsui, la riqueza va primero que la salud o el amor en los saludos de este día.



Los niños (y las personas solteras) esperan el Año Nuevo con ansias, porque es el día en que reciben sobres rojos con billetes.



“No puedes estar enojado con nadie porque es el día del buen comienzo, para que el año llegue a un buen final”, dice Tsui.

Bienvenido el año 4716

A partir de este año se celebra el año 4716 del calendario chino, que cae en el 16 de febrero, día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera.



Finaliza así el año del gallo de fuego (que terminó el 28 de enero) y es el turno del perro de tierra.

Dónde y cuándo

Restaurante Cooking Taichi. Carrera 14 n°. 93-16, Bogotá. Reservas: (1) 2569600 y 5304773.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO @Lilangmartin