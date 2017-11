Charla con Georges Duboeuf, el papá del Beaujolais Nouveau

No solo es la fiesta más internacional del vino francés, sino del vino a nivel mundial. El tercer jueves de cada mes de noviembre, de París a Nueva York, de Tokio a Sídney, y en decenas de ciudades más de todo el globo, un vino se toma las estanterías y es comprado y bebido con fervor.



Hablamos de la famosa fiesta del Beaujolais Nouveau, un tinto de gamay proveniente de una zona al sur de Borgoña, cuya salida al mercado se ha convertido en una celebración sin parangón. Solo en Francia hay más de 100 fiestas para celebrar que ‘le Beaujolais Nouveau est arrivé!’

Pese a su antiquísima tradición vitivinícola, Beaujolais fue siempre una región productora sin mayor brillo, pero eso cambió a mediados del siglo pasado, cuando un visionario llamado Georges Duboeuf vio una oportunidad enorme en el hecho de que este fuera el primer vino en ser puesto a la venta en Francia cada año y creó el concepto del Beaujolais Nouveau.



La invención de una carrera anual para ver quién hacía llegar a París la primera botella de Beaujolais Nouveau encantó a los medios y a los consumidores, y, para los años 70, la fiesta del Beaujolais Nouveau ya era un evento nacional en Francia. La idea saltó rápidamente a Europa, cruzó el Atlántico, sedujo a los asiáticos… y hoy ya no hay continente en donde no se celebre.



Georges Duboeuf, conocido mundialmente como el padre del Beaujolais Nouveau y dueño de una bodega que lleva su nombre, conversó con EL TIEMPO a raíz de la fiesta de este 2017, que comenzó el 16 de noviembre y está en pleno furor. De hecho, se está festejando en Bogotá.



¿Cómo concibió esta idea fantástica del Beaujolais Nouveau?



El Beaujolais Nouveau es una fiesta tradicional de nuestra región que celebra la llegada de la nueva añada. Al final de la cosecha, trabajadores y viñateros siempre se han reunido para festejar y degustar los vinos de los primeros racimos cosechados. Y la variedad gamay, la única uva utilizada en nuestros tintos Beaujolais, es ideal para la producción de vinos tempranos, gracias a sus aromas frutales y florales. De ahí partió todo.



¿Y cómo logró convertirlo en un fenómeno internacional?



Que el Beaujolais Nouveau se haya convertido en una fiesta internacional seguramente proviene del hecho de que a la gente le gusta la idea de simplicidad y proximidad que esta fiesta transmite. Nosotros, los productores, solo compartimos nuestra pasión con todos aquellos que querían unirse.



¿Qué características distinguen a un buen Beaujolais Nouveau?



Un buen ‘primeur’ debe ser en esencia afrutado, ligero, con un lado goloso y muy ligeramente ácido, pero no ácido, de modo que un sorbo llama a otro, y un vaso sigue al anterior. Es un vino de celebración, intercambio y convivencia, lejos del lado esnob que nuestro universo a veces transmite.



¿Por qué piensa que un vino tan simple, y lo digo con respeto, haya tenido tanto éxito?



Precisamente porque es simple. Porque no hace trampa, no engaña. Nos gusta o no nos gusta. Pero muchos que dicen que no les gusta el Beaujolais Nouveau cambian de opinión una vez que han probado un buen ‘primeur’.



Para usted, George Duboeuf, cuál es el acompañamiento ideal para un buen Beaujolais Nouveau?



Típicamente, charcutería y quesos franceses. Pero, gracias a mis muchos viajes, me di cuenta de que los vinos de Beaujolais van muy bien, en general, con la cocina asiática –de hecho, son un verdadero éxito en Japón–, pero también con las cocinas especiadas de varias regiones del mundo. Si hablamos de los Beaujolais Crus, los vinos más complejos de nuestra región, vale la pena ensayar un Morgon con un buen ajiaco santafereño. Estoy seguro de que los sorprenderá gratamente.



El Beaujolais Nouveau tiene críticos feroces, y ciertos escándalos del pasado han manchado su nombre, ¿cree que la fiebre del Beaujolais Nouveau va a durar por largo tiempo?



El Beaujolais Nouveau seguirá siendo el Beaujolais Nouveau pase lo que pase. Hay que venir a nuestra región para entender cómo a la gente le late el corazón cuando este evento se aproxima, y más aún cuando se celebra. Es más que solo un vino. ¡Es la celebración de una cultura vitivinícola regional de 2.000 años de antigüedad! Y, por supuesto, como cualquier gran evento que es exitoso, tiene sus detractores. En todo caso, nuestra bodega se enorgullece de tener una buena imagen con sus clientes, que saben que jamás se sentirán decepcionados con nuestros vinos. Y a todas estas personas, las críticas o los escándalos del pasado no les impedirán jamás disfrutar y celebrar los vinos y la convivialidad de nuestra región de Beaujolais.



¿Cómo visualiza el futuro del Beaujolais Nouveau? ¿Qué viene para esta región?



Durante la celebración del Beaujolais Nouveau vemos cada vez más fuerte una tendencia a descubrir las otras denominaciones de la región: la Beaujolais Villages (vinos más complejos de 38 municipios o pueblos del Alto Beaujolais), pero también los Crus, que provienen de 10 zonas o pueblos específicos: Morgon, Brouilly, Moulin-à-Vent, Saint Amour, Julienas... La fiesta del Beaujolais Nouveau es también una manera de descubrir la nueva añada para darnos una idea de cómo serán sus Crus, que son vinos de guarda (para ser consumidos entre tres y diez años después de la cosecha) y auténticas joyas secretas de esta región que los invito a descubrir.

La fiesta acá

Durante dos semanas, hasta el 30 de noviembre, en un total de 22 de restaurantes de Bogotá (Brasserie, Harry, Pajares, Bruto, entre otros) habrá menús especialmente diseñados para disfrutar del Beaujolais Nouveau. La fiesta en Colombia es posible gracias a una alianza de Pedro Domecq, la embajada de Francia y DHL, que fue la encargada de traer los vinos.



VÍCTOR MANUEL VARGAS SILVA

Editor de Domingo @vicvar2