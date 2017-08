Estamos ‘coco locos’ / El condimentario

Viernes 11 de agosto del 2017, San Andrés isla, playa de San Luis, 11:30 a. m., 30 °C, cielo totalmente despejado, la mar estaba serena.



En mi mano izquierda, la prensa del día; en la derecha, un coco recién bajado de la palma, lleno de agua fresca y dulce. Aún no lo he ‘envenenado’ con un chorrito de ron, puesto que no es la ‘hora Collazos’, la que tenía por ley el querido escritor Óscar Collazos, quien decía que tomarse una gota de licor antes de las 12 era síntoma de alcoholismo. Así que espero paciente a que llegue el mediodía, para evitar el complejo.

Abro las noticias y gran sorpresa me llevo al leer que el coco en San Andrés se encuentra en vías de extinción y, por lo tanto, con el fin de evitar su desabastecimiento, se prohíbe la venta de bebidas que lo utilicen como recipiente. Miro de reojo al mío y me siento no solo como una criminal, sino además con la culpa que debe cargar quien se está comiendo un oso panda o cualquier especie en peligro. Pero la preocupante noticia sigue, ya que afirma que con esta medida se dejarán de vender los cocteles coco loco, marca por excelencia de la isla, un golpe a la tradición y cultura de este departamento colombiano. Un coco loco sin coco no existe.



Pero sigo pensando, mientras impaciente veo el reloj porque ahora sí que necesito beber algo más fuerte, si no hay coco, ¿qué pasa entonces con las recetas y preparaciones típicas de San Andrés? Sin ir muy lejos miremos el rondón, esa sopa rica, gustosa, que tiene como base mariscos, moluscos, pescado, cerdo, tubérculos, hierbas y, como gran protagonista, adivinen: pues el coco. No quiero ni imaginar que ahora el paisaje de las cocinas no será de hombres y mujeres rallando coco fresco para extraer su leche, presionando contra un cedazo, sino que veremos la triste imagen de montones de latas importadas con ‘leche de coco’ para hacer todos los platillos que forman parte de la historia gastronómica de la isla.



No entiendo nada. ¿Por qué en lugar de llegar a los extremos de la prohibición no hubo prevención, más siembra de palmas, educación y concientización del problema tan grande que se venía? Dicen que las multas que se cobrarán serán utilizadas para reinvertir en la tecnificación de la producción del coco; definitivamente este es el mundo al revés. Yo lo que veo es una profunda ceguera y falta de planeación, que es muy grave hablando en términos gastronómicos y culturales. Ojalá se pueda encontrar una solución. Vuelvo a mirar el reloj y por fin son las 12, ¡salud!



De postre: Guerrero, Cía. de Sándwiches, riquísimos y artesanales, comandado por el chef argentino Francisco del Valle (carrera 9.ª n.° 69-10).



MARGARITA BERNAL

Para EL TIEMPO