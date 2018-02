El italiano del parque / El caldero

Es imposible pasar de largo frente a este restaurante: su agradable terraza y el horno de leña imponente que parece dar la bienvenida obligan por lo menos a mirar hacia dentro.

A mirar y a antojarse. A imaginar los buenos platos que deben salir de ese horno. A recordar las bondades de la buena comida italiana… porque este lugar, llamado La Toscana, como su nombre claramente lo señala, rinde homenaje a la cocina siempre tentadora, siempre agradable, de este país.



Y sí, del horno de leña de La Toscana salen, por ejemplo, unas buenas pizzas. Delgadas y crujientes. Las clásicas, y una que otra que adorna la carta: la de tomates cherris y mozarela, por ejemplo, a la que le cae muy bien un toque de peperoncino y un chorro generoso de aceite de oliva.



Por la carta de La Toscana desfilan algunos de los platos célebres de la cocina italiana, como el ossobuco de ternera, el pollo a la Toscana –relleno de jamón y queso–, la lasaña boloñesa, el risotto de mar y la pizzaiola de ternera, que es un plato sencillo pero maravilloso, ideal para los niños, y para ese niño que llevamos dentro, y que siempre se antojará de los platos gustosos, y más aún si marcaron su infancia.



Consiste en un trozo delgado de ternera apanada, con salsa napolitana y gratinado en el mismo horno de leña de las pizzas. Esta receta es un buen ejemplo de cómo la cocina italiana no busca sorprender por la decoración de los platos o por lo rebuscado de sus salsas, sino por lograr sabores entrañables.



Entrañables, como algunas de las salsas que ha creado para la pasta, que debe ser capítulo protagónico en cualquier restaurante que pretenda posar de italiano. Ojalá pastas hechas en casa, que no parece ser el caso de La Toscana, pero en donde, en todo caso, se pueden disfrutar algunos estandartes de esta cocina, como la carbonara o el pesto genovés, y otro homenaje a la sencillez: la salsa arrabbiata, a base de tomate y peperoncino. Picantica, deliciosa.



Se come bien en La Toscana, y se pasa un rato muy agradable: al fin y al cabo, de frente al parque, este restaurante parece diseñado para el gozo y la informalidad.

Dónde y cuándo

La Toscana. Carrera 15 n.° 87-94, parque El Virrey, Bogotá. Teléfono 2578431

SANCHO

Crítico gastronomíco

elcalderodesancho@yahoo.com.co