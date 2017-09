'Food Evolution' abre debate sobre la ciencia y la alimentación

04 de septiembre 2017 , 03:16 a.m.

"Food Evolution", el documental del director Scott Hamilton nominado al premio Óscar, se estrenó hace pocos días en Bogotá por primera vez para Latinoamérica con la intención de generar un diálogo acerca de la ciencia y la innovación como elementos fundamentales de la seguridad alimentaria mundial.

El documental "se enmarca en un debate polarizado alrededor de los transgénicos, cuya controversia ha estado influenciada por el miedo, la desconfianza y la confusión", indicó en un comunicado la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola (Agro-Bio), una de las organizadoras de la presentación en Colombia.



El documental, narrado por el comunicador científico Neil deGrasse Tyson, se estrenó el pasado junio en Estados Unidos y muestra diferentes visiones para que el público llegue a sus propias conclusiones sobre los organismos genéticamente modificados (OGM).



Según Agro-Bio, "Food Evolution", cuya realización fue encargada por el Instituto de Tecnología de los Alimentos de Estados Unidos, una sociedad científica sin fines de lucro conformada por más de 17.000 miembros en el mundo, aborda los mitos que existen en la actualidad sobre los alimentos que han sido modificados mediante la genética.



De esta manera, el público colombiano podrá conocer de primera mano las opiniones a favor y en contra de la utilización de la ciencia para aumentar la producción de alimentos sin ampliar la frontera agrícola y con cultivos más resistentes a los enemigos medioambientales.



La producción pone de manifiesto el desconocimiento que tienen muchas personas sobre la ingeniería genética y busca brindar, a través de testimonios científicos, una visión más informada sobre cuáles son las ventajas y desventajas de los transgénicos.



Entre las razones que exponen los defensores de tales cultivos, tal vez la principal es la posibilidad de usar esta tecnología para mejorar cultivos que puedan beneficiar a pequeños agricultores en los países pobres por medio del incremento en la calidad y producción de sus alimentos.



Para el diario estadounidense The New York Times, "con un tono suave, respetuoso a sus oponentes, pero insistente en los datos, 'Food Evolution' postula una verdad inconveniente de tragar para los impulsores de los alimentos orgánicos: en un mundo desesperado por comida segura y sostenible, los OGM pueden ser una fuerza para el bien".



También The Washington Post considera que "la creciente tensión entre las cruzadas antiOGM y los investigadores que tratan de mejorar los cultivos es el foco del documental".



Tras el estreno de "Food Evolution" en Colombia se llevará a cabo un panel con expertos como el científico y profesor de la Universidad de Florida Kevin Folta; la impulsora de la bioeconomía en Colombia Elizabeth Hodson; uno de los pioneros de la biotecnología moderna en el país Paul Chavarriaga, y el profesor de la universidad Eafit Diego Villanueva.



EFE