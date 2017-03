El caldero de Sancho / Perú, de festival

Siempre es grato volver a La Despensa, probablemente el restaurante que inauguró en Bogotá el concepto de alta cocina en un entorno informal. Por eso se ubicó muy pronto entre los favoritos de los habitantes de esta ciudad, en donde cada día hay nuevas propuestas gastronómicas.



La Despensa nació con la idea de estar pendiente de los productos de temporada, de lo más llamativo y más fresco que cada semana se encuentra en el mercado y de los caprichos creativos del chef, aunque es cierto que por su cocina han pasado grandes cocineros peruanos que han inclinado la propuesta hacia la tradición de este país.

Sin embargo, no todo lo que brilla en la carta de La Despensa es peruano. Pero, para reafirmar sus orígenes, para repasar sabores que tanto han gustado a los bogotanos y para presentar algunos platos que hoy en día no están en la carta, el restaurante organizó un festival peruano entre el miércoles 22 y el viernes 24 de marzo.



Sin duda, se trata de una materia que conocen muy bien. Y se nota desde el abrebocas, un shot de leche de tigre con espuma de langostinos que deja listo el paladar para los sabores peruanos, en donde abundan el mar, los toques picantes y las notas cítricas.



De hecho, los peruanos son los creadores del ceviche, que se ha convertido en su principal producto de exportación y admiración.



El generoso mar que baña las costas peruanas se manifiesta en este menú especial de La Despensa en forma de ceviche carretillero –el popular, el que vendían en carretillas en la calle–, de tiradito de corvina, del tradicional pulpo al olivo, del arroz marisquero y de una causa escabechada, en la que hacen gala también de los muchos tipos de papa que crecen en los campos del vecino país.



Y como no solo de productos marinos viven los peruanos, el menú ofrece también un pollo a la brasa cargado de sabor y un tacu tacu de pepián, que es uno de los platos ancestrales más sabrosos de la gastronomía peruana y que comúnmente utilizaba lo que había quedado de la víspera, en una especie de calentado preparado con mucho talento, con buenas salsas y toques que en cada casa le daban un toque de distinción.



Qué bueno será visitar el sabroso Perú desde la agradable terraza de La Despensa.



La Despensa, calle 70A n.° 9-95, teléfono 2358891.



SANCHO

Crítico gastronómico

elcalderodesancho@yahoo.com.co