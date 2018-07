Un café para visitar / El Caldero

Que en este lugar sirven un buen café: no hay duda. Más aún: que rinden culto al café, no hay duda. Pero la verdad es que no se trata simplemente de un buen café: se trata de un lugar en el que uno puede probar algunos de los mejores cafés de Colombia.



El lugar del que les hablo se llama Arte y Pasión Café, ocupa uno de los sitios emblemáticos del centro de Bogotá –el edificio que fue sede del Gun Club– y le ha dado nuevos aires a un sector que fue protagonista de la vida capitalina hace algunas décadas, luego fue cayendo en desuso y actualmente se encuentra en franca recuperación.

Arte y Pasión se ha dedicado a recorrer las zonas cafeteras del país, ubicar pequeños caficultores que se ufanan de sus granos y de sus procesos, proponerles un camino más corto entre el cultivo y la tienda –sin intermediarios–, y ha logrado reunir una muestra de lujo de cafés que varían su sabor de acuerdo con las características del suelo, la altura de los cultivos, el tipo de fermentación que allí se aplica...



Por eso es común encontrar en este lugar la escena de pequeños caficultores que llegan a ofrecer directamente su grano y se ahorran el largo camino de intermediarios de la cadena habitual. Y es común, por lo tanto, que se pueda probar diversos tipos de café colombiano, todos de altísima calidad, pero que ofrecen sabores, tonos y acentos diversos, según la región, el clima, el tratamiento...

Pero, más allá del lugar emblemático que ocupa, más allá de la calidad del café que ofrece, Arte y Pasión se destaca también por emplear casi de manera exclusiva a personas que han sido víctimas de la violencia, desplazados, relegados por la sociedad… jóvenes que han encontrado una nueva oportunidad para trabajar, para lucirse, para demostrar que pueden ser útiles a la comunidad, y no la desaprovechan.



Pero no hay que ir a este café simplemente por razones altruistas: hay que ir porque ofrecen muy buen café de diversas regiones del país, porque el promotor de esta gran idea, Antonio Romero, ha sido varias veces premiado internacionalmente por su conocimiento del grano; porque todo está dado para pasar un momento inolvidable y porque en el centro de la capital no hay muchos lugares para tomar un buen café, con todas las de la ley, como este.

Dónde y cuándo

Arte y Pasión Café. Calle 16 n.° 7-76, Bogotá. Teléfono (1) 341-6564.



SANCHO

Crítico gastronómico

elcalderodesancho@yahoo.com.co