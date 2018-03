Un peruano del puerto / El caldero

Chalacos les dicen a los nacidos en Callao, el enorme puerto de Lima y uno de los puntos del planeta en donde se encuentran célebres comederos populares, nutridos por el mar generoso que baña las costas peruanas y ofrece pescados y mariscos de calidad sobresaliente y que llegan al plato apenas unas horas después de haber caído en la red de los pescadores.

Muchos de estos restaurantes en realidad no son más que puestos informales para atender a los trabajadores del puerto, y que han ido ganando fama a medida que la cocina peruana se posiciona en el mundo como una de las más sabrosas. Y de las más frescas.



Investigador, fanático y promotor de las cocinas locales del Perú, y embajador de la gastronomía de este país ante el mundo, el chef Gastón Acurio creó hace algún tiempo un restaurante que pretendía ofrecer la misma buena comida que ha hecho famoso a su país, pero con ese sabor de puerto no solo en la calidad de la materia prima, sino también en la informalidad de la puesta en escena. Lo llamó Barra Chalaca y lo llevó al corazón de Lima.



Hace apenas un par de semanas abrió sus puertas en el norte de Bogotá, más exactamente en el parque de la 93, una Barra Chalaca, a imagen y semejanza del que tanto éxito ha tenido en la capital peruana.



Se trata, sin duda, de una muy buena noticia para los que adoramos la cocina peruana, los que sabemos que un buen ceviche –clásico, sin adornos ni arandelas pero con todas las de la ley– es uno de los mejores platos del mundo, que un arroz chaufa es una buena disculpa para compartir –y el de este restaurante, que está cubierto con una tortilla de langostinos, mejor aún–, que un chicharrón de calamar es una manera fascinante de acercarse a los sabores del mar, que un chupe de pescado es un plato ideal al día siguiente de una jornada de excesos, que una huevera es una curiosidad gastronómica que merece ser descubierta y explorada...



Me gusta la idea de probar la típica comida peruana en este ambiente informal, con platos y mesas de colores, con tableros que anuncian lo del día... y, valga la pena decirlo, con una atención esmerada y diligente. No termino de escribirlo y se me alborotan otra vez las ganas de un buen ceviche.

Dónde y cuándo

Barra Chalaca, calle 93B n.° 11A-26, Bogotá. Teléfono: 6160141.



SANCHO

Crítico gastronómico

elcalderodesancho@yahoo.com.co