Tres de Santa Marta / El Caldero

Una reciente visita a Santa Marta me permitió volver a uno de mis restaurantes preferidos del país, Basilea; conocer la muy interesante propuesta de Radio Burger, y disfrutar un ceviche repetible en el muy informal Pescaíto. Empecemos por Basilea, el restaurante de la reconocida chef Margarita Estupiñán, donde he comido platos inolvidables como las colitas de langosta San Basilio o el encocado de pargo. Esta vez disfruté un carpaccio de salmón como pocos de los que he probado, con sal rosada, buen aceite de oliva y una mezcla de hierbas muy bien balanceada; un risotto de mariscos, ideal para comer lentamente y degustar las diversas capas de sabor de un plato tan aromático, y unos mejillones con el toque justo de ajo y el aderezo del queso azul y un buen chardonnay. ¡Recomendadísimos!

Y en una de las movidas y amenas esquinas del parque de los Novios está desde hace rato Radio Burger, un restaurante informal que en los inicios rendía fiel homenaje a su nombre con una serie de hamburguesas muy atractivas, y que con el tiempo ha ampliado su carta, ha incluido carnes muy bien logradas y ciertas joyas que vale la pena tener en cuenta.



De ese tentador listado les recomiendo de manera muy especial las croquetas de jaiba. Con las virtudes de las auténticas croquetas españolas y el delicioso sabor de la jaiba, llegan a la mesa con una salsa tártara picantica, de verdad incomparable. Un antojo ideal para compartir y abrir el apetito antes de pasar a mayores.



Y en El Rodadero, donde tristemente hoy es tan escasa la buena oferta gastronómica, descubrí en una esquina un pequeño y sencillo local que ofrece ceviches a partir de las tradicionales recetas de la costa Caribe. ¡Me fascinaron! El de pescado –siempre preferiré el aparentemente simple ceviche de pescado– es un homenaje a la frescura y el buen ingrediente: como debe serlo un ceviche. El de raya ahumada y caracol es una maravillosa y explosiva mezcla de sabores y texturas.

Dónde y cuándo

Basilea, calle 16 n.° 2-58, teléfono (5) 4314138. Radio Burger, carrera 3 n.° 18-52, parque de los Novios, teléfono: (5) 4204365. Pescaíto, calle 7 n.° 1-69, esquina, El Rodadero, teléfono (5) 4308902. Todos en Santa Marta.



SANCHO

Crítico gastronómico

