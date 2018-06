¿Cómo se eligen los 100 mejores restaurantes del mundo?

Este martes se conoció la lista de los restaurantes que ocuparon los puestos 51 al 100 como los mejores del mundo y en los que fue seleccionado por primera vez un restaurante colombiano: Leo, de la chef Leonor Espinosa, obtuvo el puesto 99.



El próximo 19 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en España, se darán a conocer los restaurantes que ocuparon entre el 1 al 50 puesto.

La elección se da tras el voto de más de 1.000 expertos de diversas partes del mundo, cada uno de los cuales emite diez votos indicando los que a sus ojos son los mejores establecimientos, de los cuales cuatro deben ser locales fuera de la región de origen del votante.



En la lista, de la cual se desconocen sus nombres, hay cocineros, críticos, periodistas y gastrónomos de todo el mundo.



Estos son los restaurantes que ocuparon los puestos 51 al 100:



51. De Librije, Países Bajos

52. L’Astrance, Francia

53. Benu, Estados Unidos

54. Sühring, Tailandia

55. Don Julio, Argentina

56. Amber, China

57. Nerua, España

58. Brae, Australia

59. Florilège, Japón

60. Tegui, Argentina

61. Burnt Ends, Singapur

62. Momofuku Ko, Estados Unidos

63. Hof Van Cleve, Bélgica

64. Sud 777, México

65. Frantzén, Suecia

66. Vendôme, Alemania

67. Fäviken, Suecia

68. Quique Dacosta Restaurante, España

69. Chef’s Table at Brooklyn Fare, Estados Unidos

70. Selfie, Rusia

71. Relae, Dinamarca

72. Twins Garden, Rusia

73. Aqua, Alemania

74. The Fat Duck, Reino Unido

75. Belcanto, Portugal

76. Martín Berasategui de Lasarte-Oria, España

77. Elkano, España

78. Mingles, Corea del Sur

79. A Casa do Porco, Brasil

80. Lung King Heen (China)

81. Per Se, Estados Unidos

82. Hedone. Reino Unido

83. Estela, Estados Unidos

84. St John, Reino Unido

85. LeCoucou, Estados Unidos

86. The French Laundry, Estados Unidos

87. Maní, Brasil

88. Nobelhart & Schmutzig, Alemania

89. The Jane, Bélgica

90. Indian Accent, India

91. SingleThread, Estados Unidos

92. L’Effervescence, Japón

93. 8 ½ Otto e Mezzo Bombana, China

94. Alo, Canadá

95. Enigma, España

96. Diverxo, España

97. Atelier, Alemania

98. 108, Dinamarca

99 Leo, Colombia

100.Lasai, Brasil



