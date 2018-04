Rincón japonés / El caldero

Luego de ir a este restaurante del que les voy a hablar, imaginaba lo que sucedería si un aficionado a la cocina decidiera vivir muy lejos de Colombia y descubriera que hay allí un sinnúmero de restaurantes que ofrecen ajiaco, lechona y bandeja paisa, pero no como él los conoce.

Y como está seguro de cómo los preparan en su país, decide crear su propio restaurante para tratar de ser fiel a las tradiciones culinarias de sus ancestros y, de paso, ampliar la baraja de posibilidades que los comensales reconocen como colombianas.



El lugar al que me refiero se llama Seiki Sushi, y dicen que algo similar a lo antes descrito le sucedió a su creador: pero en lugar de Colombia habría que escribir Japón, y en vez de los platos colombianos mencionados habría que anotar los tipos de sushi más comunes en esta tierra –filadelfia y ojo de tigre, por ejemplo–, que, según quienes establecieron la carta del sitio, son modalidades de sushi con toque norteamericano.



Lo cierto es que a los amantes del sushi seguramente les gustará conocer este pequeño restaurante, que se suma a la movida gastronómica del sector de Chapinero comprendido entre la Circunvalar y la séptima, y las calles 53 y 60, y que cada día se pone más interesante.



Les gustará, creo, porque los sabores que llegan a la mesa son delicados y muy especiales, porque hay combinaciones o presentaciones atípicas en nuestro medio y porque hay en la carta de sushi rollos que no se consiguen fácilmente en otros lugares, como el de shitake, el de ahuyama cocida o el de fríjol de soya fermentado.

Me gustaron mucho los rollos crocantes –de atún y de camarón– que recomiendan no empapar en salsa de soya, sino darle apenas un toque de este sabor.



La carta ofrece además un capítulo de arroces que vale la pena explorar, y otro de carnes y pescados al estilo japonés, en donde reinan los apanados, que es una materia en la cual la cocina de este país ha llegado lejos.



Otro de los atractivos de Seiki Sushi es su puesta en escena, que lo convierte en un rincón discreto, como los que de repente lo sorprenden a uno en las grandes ciudades, con la promesa de ayudar a mantener una tradición centenaria.



SANCHO

Crítico gastronómico

elcalderodesancho@yahoo.com.co