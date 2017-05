Comer sano y comer rico / El caldero

Lo puedo decir sin ninguna duda: comí hace poco uno de los sándwiches más ricos que he probado en los últimos tiempos.

Estaba preparado en pan integral y llevaba salmón ahumado, mango asado y espinaca con una vinagreta tailandesa. ¡Delicioso!



Lo probé en un restaurante relativamente nuevo que se llama Bite, que promueve la comida sana, bajo ese concepto de moda que han denominado good food.



Se trata de una propuesta que incluye opciones vegetarianas y veganas, pero también ciertas proteínas animales, como el salmón de mi sándwich, el pollo de un tentador curry verde, el roastbeef de una ensalada que también lleva quinoa, o los camarones de una fideuá: ese plato catalán que es primo hermano de la paella, pero que se prepara con fideos en vez de arroz.



Al hablar de good food pretenden hablar de comida saludable, equilibrada, preparada en el día, sin conservantes y con ingredientes frescos y de origen conocido por todos.



Bite es un restaurante informal y descomplicado, en el cual los visitantes toman de los mostradores lo que quieren comer –pues ya todo está listo– y lo llevan a la mesa sin demora, con una breve escala para pedir que sea calentado, si es del caso.



Hay una gran cantidad de ensaladas –con pasta, con proteína animal y vegetarianas–, entre ellas una que bien podría participar en un campeonato mundial: se llama Súper food roja y lleva hummus de remolacha, quinoa roja, lentejas, trozos de remolacha y arándanos.



Otro mostrador ofrece media docena de sándwiches y una hamburguesa de quinoa y garbanzos.



La oferta la completa una selección de pequeños platos calientes que van cambiando cada día, pero entre los cuales se puede encontrar, entre otros, un arroz de inspiración peruana, un risotto vegetariano, un pollo teriyaki y unas cuantas preparaciones con salmón, muy atractivas.



En Bite se come sano y se come rico. Y uno puede ir mucho más allá de lo archiconocido.



En mi última visita, por ejemplo, pedí con bastantes dudas la sopa del día, que era de mango asado, y me fascinó.



Algo similar sucede con algunas de las mezclas que han creado para las ensaladas: inéditas pero muy acertadas en la suma de sabores.



Bite. Carrera 11A n.° 96-51, Bogotá. Teléfono : 313 8380334.



SANCHO

Crítico gastronómico

elcalderodesancho@yahoo.com.co