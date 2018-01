Un sándwich memorable / El caldero

Sonaba bien: sándwich de costilla de res. Pero era una apuesta: una buena costilla puede ser un manjar; una costilla mal preparada es una pesadilla, y no existe término medio.

Era una apuesta: podía ser un sándwich muy bien logrado o podía ser un sándwich para el olvido.



Podía tener buen sabor pero quedar muy seco –la costilla que no se prepara como se debe tiende a quedar seca en exceso– o quizás tuviera grasa de más, esa grasa de la costilla que le da mal sabor a la carne.



¡Era una gran apuesta!



Fui a Ugly American con enormes expectativas, a probar aquel sándwich del que me habían hablado, y bastaron no más que dos bocados para comprobarlo: ¡memorable!



No hay duda: se trata de uno de los mejores sándwiches que uno pueda probar en Bogotá. Con todo el sabor de la buena costilla, jugosa, tierna. La costilla llega desmechada, con salsa barbecue de tucupí y zucchinis asados en mantequilla de raíz picante.



Este sándwich es una de las novedades en la carta de Ugly American, un típico grill estadounidense: uno de esos lugares informales en los que uno puede conseguir una hamburguesa generosa en carne, unas alitas de pollo con salsa dulce o con salsa picante, un New York steak o unos buenos mac and cheese.



Todo esto lo tiene Ugly American, y unas cuantas ensaladas –la clásica César, una griega tradicional o una ensalada de langosta– y nachos y calamares rebozados y costillitas de cerdo y salmón a la parrilla…



Las hamburguesas de este restaurante, que ocupa un curioso sótano en el norte de Bogotá, han sido muchas veces alabadas, pero quizás haya que decir que en su nueva carta acaban de incluir la más rica de su historia: la Juicy Lucy. Se trata de una hamburguesa rellena con mozzarella de búfala y tomates cherry secos, aderezada con pesto de albahaca y servida en pan de papa.



Una hamburguesa jugosa que se recomienda en una cocción término medio y la cual no requiere ninguna salsa para realzar su sabor: por el contrario, sería una lástima echar a perder el buen toque del pesto, que logra una combinación ideal con la mozzarella.



No hay duda: se trata de un sándwich y de una hamburguesa de campeonato. Y si quieren más, no dejen de probar la polenta asada con salsa de champiñones. ¡Imbatible!

Dónde y cuándo

Ugly American, calle 81 n.° 9-12 sótano, Bogotá. Teléfono 6447766.



SANCHO

Crítico gastronómico

elcalderodesancho@yahoo.com.co