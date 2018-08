Mejor con chimichurri / El Caldero

Del inagotable repertorio de las salsas, no creo recordar una que supere al chimichurri argentino para aderezar un buen trozo de carne de res –ojalá tierno y jugoso– o un chorizo en su punto.

Y, aunque conserve o deba conservar su esencia sin importar quién lo prepare, hay tantos chimichurris como cocineros profesionales o aficionados que se atreven a prepararlo.



Para empezar, podría decirse que el mundo del chimichurri se divide en dos hemisferios: el verde y el rojo. Y otros podrían decir que más bien se puede partir entre picante y no picante.



Lo cierto es que un buen chimichurri es indispensable en las parrillas argentinas, populares o encopetadas, y en los lugares que ofrecen choripán, que es la versión gaucha del perro caliente, y que también se ofrece en asaderos informales que se instalan cerca de los estadios de fútbol o en los restaurantes porteños que pretendan rendir culto a la maravillosa carne de su país.

un buen chimichurri es indispensable en las parrillas argentinas, populares o encopetadas

Y el chimichurri del asadero de potrero puede resultar más sabroso que el de un restaurante de manteles en Puerto Madero o en La Recoleta.



Porque sé que eso es así, no me sorprendió que hubiera encontrado un buen chimichurri precisamente en un local pequeño y sin lujos de un patio de comidas en cercanías de la Universidad Javeriana.



Me dejé llevar por un tablero que anunciaba choripanes y empanadas argentinas, y caí en la tentación sin mayores dificultades. La primera noticia grata fue comprobar que el pan del choripán tenía el punto perfecto –porque los hay que amenazan dientes y lastiman encías– y que el chorizo que iba en su interior tenía muy buen sabor… un sabor que permitía viajar con la memoria al sur del continente al adornarlo con el chimichurri de la casa.



También probé las empanadas, que deben ser horneadas y no fritas y que tienen una masa delgada similar a la corteza de ciertos panes blancos. Me gustaron. El relleno de las de carne cumplía una de las normas de los recetarios de las abuelas porteñas: que esta no fuera molida sino cortada a mano en pequeños trozos y que el relleno resultara jugoso pero sin excesos.



Volveré por ese chimichurri, aunque deba hacer fila y aguantar algunas incomodidades.

¿Dónde y cuándo?

Casa Sur. Diagonal 40A n.° 7-40, Local 230, Bogotá. Teléfono: 300-6912407



SANCHO

Crítico gastronómico

Correo: elcalderodesancho@yahoo.com.co