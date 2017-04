Saludo a La Condesa / El caldero

Fue una agradable sorpresa encontrar en Teusaquillo –en ese viejo barrio de casas estilo inglés, encantadoras– un restaurante cuya cocina destaca en medio de un mar de opciones sin mayor atractivo gastronómico ni de diseño.

Su carta sobresale y sin embargo no se ha dejado contagiar de la nefasta tendencia bogotana de elevar sin consideración los precios de la comida.



El lugar al que me refiero se llama La Condesa, y es evidente que hay una cabeza con talento para la cocina, con manejo de las técnicas culinarias y con sensibilidad para mezclar ingredientes detrás de esa carta con acento italiano.



Una berenjena parmigiana, una sopa minestrone y una crema de langostinos encabezan la oferta de entradas, que empiezan a dar muestras de la buena cocina del lugar.



Luego vendrá un afortunado capítulo de pasta, con opciones para todos los gustos: desde clásicos de la sencillez –y en la cocina muchas veces menos es más– como los spaguetti al pesto o los fetuccine arrabbiata –picanticos, como corresponde– hasta propuestas interesantes y relativamente poco comunes como la salsa de tocineta al vodka o la de pulpo, olivas y alcaparras.



Una atención amable y una clientela que parece provenir en alto porcentaje del mundo de la cultura propician un ambiente ameno e informal en La Condesa, cuya carta avanza luego por terrenos de mayor exigencia, como el los risottos, en el cual aprueban la materia con buenas calificaciones: ¡Y un buen risotto es siempre un motivo de dicha! Acá los ofrecen en cuatro presentaciones, entre ellas el tradicional de hongos, muy bien logrado.



Una costilla de cerdo a la naranja –con un agradable toque de jengibre–, un pollo campesino con acento mediterráneo y un lomo a la mostaza –la de Dijon, la campeona de todas– constituyen el eje del capítulo de carnes, el cual presenta un pequeño anexo de mar en el cual llama la atención de manera especial un róbalo apanado en maní con salsa de alcaparras.



Este último, una clara demostración del interés del chef por aventurar con límites, por ofrecer platos para salirse de lo archiconocido pero sin locuras, en una zona en la que no hay muchas opciones para ir más allá de lo típico.



La Condesa. Carrera 16 n.° 35-56, Bogotá. Teléfono 3204375.



SANCHO

elcalderodesancho@yahoo.com.co