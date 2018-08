Taquería de barrio / El Caldero

Se llama El Pantera. Y creo que no haría falta decir que se trata de una taquería, pues ese nombre no iría bien con una trattoria ni con una tasca, pero en cambio parece representar a la perfección el espíritu de esos locales de tacos populares, escondidos y estrechos que puede uno encontrar en el Distrito Federal.



Y es estrecho, en efecto, este local de tacos de Quinta Camacho. Pero esa estrechez del lugar –y la brevedad de una carta que anuncia sin pretensiones unas pocas variedades de ese plato que es la esencia de la comida mexicana– ayuda a definir el carácter de El Pantera. A generar curiosidad. A despertar las ganas de conocerlo. A querer ser uno de los afortunados que logró conquistar una de las pocas mesas un viernes en la noche, un sábado al mediodía.

Tal vez el primer requisito para que una taquería merezca ser tenida en cuenta es la calidad de sus tortillas, la fuerza milenaria del maíz en ellas: al fin y al cabo las tortillas envuelven el resto de ingredientes y ayudan a definir su sabor.



Y las tortillas de El Pantera son gustosas y manejables. Se les nota su sabor artesanal. Pero cuando uno pide nachos –que son preparados con trozos fritos de la tortilla–, llegan en exceso grasosos a la mesa... valdría la pena cuidar este detalle.



Hay apenas cinco variedades de tacos, y no hace falta que sean más. Es parte del concepto. Los de chicharrón ahumado tal vez se llevan los mayores aplausos –crocantes, deliciosos– mientras que los de pollo asado, que anuncian entre sus ingredientes mole de la casa, quedan en deuda: el auténtico mole es, sin duda, una de las salsas más sabrosas que se preparan en este continente, y al mole de El Pantera le falta fuerza. Si no lo anunciaran como tal, sería un aderezo aceptable.



Los de cochinita pibil están muy bien logrados; llevan unas cebollitas encurtidas que complementan de maravilla su sabor. También hay tacos de camarones rebozados, y una curiosidad para vegetarianos: los de berenjena pibil. No dejen de probar la salsa de chile morita que ponen en el centro de la mesa. Y entre el agua de Jamaica y la horchata, no duden en elegir la primera.

¿Dónde y cuándo?

El Pantera. Carrera 10A n.° 69-22, Quinta Camacho, Bogotá. Teléfono 321-4923523.