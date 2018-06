Del mar a la calle 65 / El caldero

Una pequeña gran pescadería. Tal vez esta es la mejor manera para describir un restaurante que acaba de abrir sus puertas en Chapinero Alto, en una calle (la 65) que está tomando mucha fuerza, que cada día amplía su oferta, que combina asaderos de pollo populares con modernos y sofisticados restaurantes de inspiración mediterránea: y esa es parte fundamental de la gracia de esta nueva zona gastronómica, su eclecticismo culinario... y su eclecticismo arquitectónico.



Hay en la 65 restaurantes con muchas sillas, y los hay estrechos pero acogedores como esta Pescadería Municipal, en cuya entrada hay un evidente, sencillo y llamativo pez en tonos rojos que anuncia lo que adentro se ofrece.

Y, adentro, la oferta –noventa y nueve por ciento marina– se sostiene en dos tradiciones: la peruana y la colombiana.



Y de esta última, en especial la del Pacífico, la de Tumaco y sus alrededores: allí en donde han aprendido a combinar el coco y los frutos de mar mejor que en ningún otro lugar de este continente.



Precisamente, una de las joyas de la carta de la Pescadería Municipal es un encocado de mojarra acompañado de arroz pajarito: con todo el sabor de la mojarra frita –tanto sabor que uno le perdona las espinas a este pescado de puerto, de playa, popular y sabroso como pocos– y todo el sabor de una salsa de coco preparada con la leche de esta fruta y un fondo de mariscos muy bien logrado.



Me gusta mucho como sirven el plato, con el guiso de coco –porque es un guiso más que una salsa– en una cazuela, aparte, para que uno vaya mojando los trozos de mojarra y bañe el arroz y salga de allí convencido de que el coco es una de las más grandes bendiciones de la gastronomía colombiana.



En la creación de la carta de esta pescadería participaron destacados cocineros peruanos, y dejaron la más clara y deliciosa huella de su tradición, ¡el ceviche!, en siete variedades: desde el auténtico ceviche del Callao hasta una versión amazónica con una leche de tigre a base de curuba.



Y, por supuesto, en esta pescadería hay buen pulpo, buen arroz con mariscos y una cazuela que han bautizado Vuelve a la vida, y que no necesita más explicación.



Me gustó esta pescadería informal y bien atendida. Volveré pronto.

¿Dónde y cuándo?

Pescadería Municipal

Calle 65 n.° 4A-30, Bogotá.

Teléfono 9278389.



SANCHO

Crítico gastronómico

elcalderodesancho

@yahoo.com.co