Chanchología / El caldero

Sé de varias personas a las cuales las ha tentado la idea de convertirse en vegetarianas y, cuando están a punto de tomar la decisión, desisten por una razón verdaderamente de peso: el cerdo.

Me lo han confesado: podrían renunciar sin problema alguno a la res y al pollo, pero el chancho termina devolviéndolas al mundo de los carnívoros.



Pensando en personas como ellas, que han comprobado que no pueden vivir sin el cerdo, debió de ser que crearon este lugar de comida rápida llamado Spig, sencillo pero efectivo, en cuya carta desfila el chancho en diversas preparaciones, y constituye la única proteína animal de la oferta.



Advierto que no se trata de alta cocina ni de preparaciones que terminarán haciendo historia en la gastronomía bogotana, pero no hay duda de que los amantes del cerdo podemos disfrutar allí de unas costillitas que, más allá de calmar el hambre en pocos minutos, resultan de verdad sabrosas.



Las cocinan durante más de ocho horas con salsa de chile y miso, y adquieren un sabor agradable con un toque ácido que le va muy bien al cerdo.



Con los ya célebres buns –esos panecillos blancos, suaves y esponjosos preparados al vapor, de origen oriental–, en Spig preparan un sán-dwich de panza de cerdo al que han llamado ‘pandebún’. Lleva salsa barbecue de tomate de árbol y ensalada coleslaw, que promueve un contraste de sabores maravilloso.



La carta la complementan una hamburguesa de gran tamaño, unos chicharrones que bien vale la pena pedir a manera de entrada y compartir con los compañeros de mesa –llegan con una rica mayonesa de chipotle que, sin embargo, debería ser más picantica– y 2 presentaciones de bondiola, que se ha convertido en una de las formas del cerdo más apreciadas.



No obstante, en Spig es quizá el punto más flojo de la carta: convendría que revisaran los tiempos de cocción. Una de las recetas que los ofrece, la blackened, tiene el agradable sabor de las especias cajún y llega a la mesa en trozos mezclada con vegetales.



Una agradable sorpresa está entre los acompañamientos, y se trata de unos cubos a base de maíz con una preparación similar a la de las arepas de choclo, terminadas con un agradable toque dulce. Por una vez al menos conviene renunciar a las papas fritas y atreverse a probarlos.

Dónde y cúando

Carrera 9.ª n.° 79-02, Bogotá. Teléfono: (1) 3785190.



SANCHO

Crítico gastronómico

