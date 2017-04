Latinoamérica sigue creciendo / Opinión

Dos nuevos restaurantes latinoamericanos se han sumado en la edición 2017 a la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo que publica la revista ‘Restaurant’: el mexicano Sud 777, de Édgar Núñez, y el Olympe de Río de Janeiro, patroneado por un chef de ilustre apellido: Thomas Troisgros.

El Sud 777 ocupa el puesto 75 y el Olympe, el 100. Con ellos, la presencia latinoamericana en los 100 mejores restaurantes, según este jurado, llega ya a trece establecimientos; en 2015 había nueve, once en 2016 y trece ahora. El mejor clasificado es, por tercer año consecutivo, el Central limeño de Virgilio Martínez Véliz; en esta ocasión no es el mejor americano, ya que en el número uno está el neoyorquino Madison Eleven Park, del chef Daniel Humm, que ha desplazado a la Osteria Francescana, de Massimo Bottura.



El tercer puesto es para el español El Celler de Can Roca, de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca. Vuelve a haber dos restaurantes suramericanos entre los diez primeros, pero el segundo no es ahora el DOM paulista de Álex Atala, sino otro limeño, especializado en cocina nikkei: el Maido, de Mitsuharu Tsumura. Atala figura en decimosexto lugar. México DF aparece en los puestos 20 y 22 con Pujol, de Enrique Olvera, y Quintonil, de Jorge Vallejo; trigésimo tercero es Gastón y Daniela, de Gastón Acurio, en Lima.



El Boragó, de Santiago de Chile, que pilota Rodolfo Guzmán, es el cuadragésimo segundo, mientras que el Tegui bonaerense de Germán Martitegui ocupa el puesto cuarenta y nueve. En total, ocho restaurantes latinoamericanos entre los cincuenta mejores.



Entre el cincuenta y el cien están Biko, de Bruno Oteiza, en México DF (65); el ya citado Sud 777, mexicano, en el 75; Lasai, de Río, con Rafa Costa e Silva al frente, en el 76; el paulista Maní, de Helena Rizzo, en el 81, y el también citado Olympe de Río cierra la lista. En suma que despacio, pero imparablemente, los latinoamericanos van afianzándose en la controvertida lista, si bien su presencia se ciñe a cinco países: Perú, México, Brasil y, con un representante cada uno, Chile y Argentina.



Por países, una vez más, los Estados Unidos se llevan el gato al agua, con quince representantes; les siguen España y Francia, con diez cada una (ocho de los franceses están en París); luego, el Reino Unido, con seis (todos en Londres).



La lista es extensa y en ella están Italia, Japón, Brasil, entre otros. O sea que tanta lista y tanta votación para concluir en algo que ya sabíamos todos: que la ciudad del mundo en la que mejor se come es París.



CAIUS APICIUS

Periodista grastronómico de la agencia EFE

Madrid