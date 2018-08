Erika Diettes presenta su obra 'Relicarios' en Bogotá

La conmovedora exposición 'Relicarios' de la artista colombiana Erika Diettes vuelve a ser presentada en el país desde este jueves, en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, luego de pasar por espacios como el Museo de Antioquia, la Escuela General Santander en Bogotá y El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en Argentina.

Sus obras llegan hasta los dolores más profundos de un país en guerra. 109 piezas elaboradas con tripolímero de caucho que albergan fotografías, prendas, peinillas, cepillos de dientes y demás objetos cotidianos que pertenecieron a víctimas de conflicto armado colombiano se exhiben.



“No encuentro las palabras para describir lo que fue. Había dolientes que se abrazaban al relicario, otras se arrodillaban, fue una escena de comunión muy interesante...”, dijo la artista Erika Diettes cuando la muestra se inauguró en el Museo de Antioquia.



Las piezas elaboradas con tripolimero de caucho son contenedores de memoria, de recuerdos de decenas de familias con las que Diettes viene trabajando desde el 2011 y que le han permitido conocer, de primera mano, sus experiencias de pérdida y de duelo.



Dichos objetos fueron donados por los familiares de personas. Diettes, entonces, debió trabajar en la forma de conservarlos y lo logró con una solución de tripolímero de caucho.



“Mi manera de hacer de la obra un círculo completo fue devolviéndoles la imagen del relicario”, le había dicho Diettes a EL TIEMPO en una entrevista.



En esa ocasión, eso los tomó por sorpresa y generó una serie de interacciones. “Una persona me llevó a almorzar a su casa y me mostró los lugares donde estaban los objetos de su hija desaparecida, y que reemplazó por la fotografía y la tarjeta de la exposición”.



Aun así, el duelo sigue, explicó la artista –que además estudió antropología–, puesto que no necesariamente es un proceso, “sino más un estado con el cual uno debe aprender a vivir”.



Diettes combina la antropología con el arte para abordar temas como la violencia o la desaparición forzada, y siempre se pregunta “sobre el vacío, sobre el duelo como el trasfondo de una expresión máxima de amor”, señaló.



Eso la ha llevado a diferentes regiones del país y ha contado con el apoyo de profesionales como la socióloga Nadys Londoño, quien la ayudó a contactarse con personas que viven con la incertidumbre de no saber el paradero de un ser querido o que han tenido que enterrar a familiares que murieron por causas violentas. Estos encuentros y escuchar cada uno de los casos han hecho que Diettes no sea ajena a su dolor.



La artista, por ejemplo, perdió a un familiar de forma violenta. Y, recientemente, a su amigo Carlos Alberto González, quien murió de un infarto.



“No se trataba de recolectar los objetos sino de trabajar con cada familiar. Y esta parte nueva de la obra, en la que me están mostrando cómo quedaron sus ‘nuevos tesoros’ es muy amorosa y transformadora”, dijo Diettes, refiriéndose a las fotos que le envían con los relicarios en sus casas.



En ‘Relicarios’, los testimonios no aparecen a manera de palabras sino con cada uno de estos objetos, que generan una atmósfera reflexiva y que, a su vez, honran la memoria y tocan al espectador.



Ahí radica el poder de los objetos: el de evocar y sacar a flote recuerdos que duermen en la memoria.



Como los del general (r) Luis Mendieta. Él, que estuvo secuestrado casi 12 años por las Farc y que dice no sentir rencor por este hecho, entregó un rosario, fotos, recortes y cartas que están en un relicario y que muestran el duelo de todos los días que pasó alejado de su familia, un tiempo que no puede recuperar.

¿Dónde y cuándo?

La exposición se inaugura este jueves, a las 7 p. m. y permanecerá hasta el 30 de septiembre de este año. Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Carrera 4 n.° 22-61, Bogotá.



Cultura y Entretenimiento​