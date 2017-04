Superhéroes irreverentes e historias profundas luchan en los cines

Guardianes de la galaxia: Volumen 2

Acción, aventura

Héroes y cazarrecompensas. Así se definen estos amigos que defienden la galaxia. Manteniendo y mejorando el tono de humor negro, tanto como el espectáculo visual de la primera, vuelven para descubrir quién es el padre de Star-Lord. La desfachatez, ironía y la pirotecnia visual se desbordan en un agitado ejercicio de entretenimiento que no pierde el tiempo en profundizar, pero gana en carcajadas y acción.​

Nuestra pequeña hermana

Drama

Tres hermanas que fueron abandonadas por su padre desde niñas descubren que tienen otra hermanita el día que el hombre muere. Con una carga de culpa y la intención de empezar una nueva vida, se dan una oportunidad como familia. Un retrato que implica una contemplación especial que al final se ve recompensada ante la hermosa manera en la que se revela lo cotidiano.

Un saco de canicas

Drama

Es la Segunda Guerra Mundial y Francia enfrenta uno de sus peores momentos históricos. En ese ambiente caldeado, un par de hermanos judíos intenta sobrevivir huyendo de la persecución nazi. Las lecciones que aprenderán formarán sus vidas. La receta que mezcla la mirada infantil con el horror de la guerra es decente, sencilla y conmovedora.

The First Monday in May

Documental

La moda es arte y es el registro de un momento social y político. Por eso puede estar en el MET de Nueva York y el director Andrew Rossi lo evidencia. Sin evadir la controversia que genera este tema, sigue a una de las exhibiciones más visitadas del Instituto de Vestuario del MET y su respectiva gala: 'China: A través del espejo'. En funciones especiales como contenido alternativo. Informes www.cinecolombia.com

¿En dónde están los ladrones?

Comedia

Andrés es un genio de la tecnología que, por un engaño, se convierte en el cerebro de una peligrosa estafa. Su mejor amigo, un fracasado actor de teatro, le hará la segunda. Película colombiana con la Gorda Fabiola y Polilla. Se trata de una apuesta de humor de fácil digestión con moraleja familiar.

