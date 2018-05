Especial Feria Internacional del Libro de Bogotá

Siente las ideas, el amor y la alegría, pero también el odio, la rabia o la culpa. Ese es el lema en torno al cual girará la programación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), que abre sus puertas este martes en el recinto de Corferias.



Durante 16 días, los visitantes disfrutarán de más de 1.500 eventos culturales, así como de la tradición literaria de Argentina, el país invitado de honor.



Para Giuseppe Caputo, director cultural de la Filbo, sentir y pensar van de la mano. “Hay una idea terca, persistente, que solemos dar por sentado: que la emoción va por un lado y el pensamiento, por otro. Eso no es así. No hay emoción sin pensamiento y no hay pensamiento sin emoción”, anota.