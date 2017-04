"La serie 'Colony'  es una alegoría de lo que pasa en el mundo"

A Tony Plana se le recuerda como el padre bonachón de la protagonista de ‘Ugly Betty’ (inspirada en la telenovela ‘Yo soy Betty la fea’) y ahora interpreta Proxy Alcala, un político ebrio de poder en la serie de ciencia ficción ‘Colony’ que termina el 20 de abril su segunda temporada (emitida por el canal TNT, a las 10 p.m.).

El cubano interpreta al político Proxy Alcala, un hombre poderoso y manipulador en la serie de ciencia ficción 'Colony'. Foto: TNT

Para él, la trama de un futuro en el que el mundo vive bajo una dominación alienígena donde se reducen las libertades sociales, tiene una extraña relevancia en el ámbito sociopolítico del presente en un mundo en el que, como en la serie, pareciera que los refugiados son borrados del mapa y la victimización del más débil parece algo cotidiano.



¿Cómo ve el hecho de que la serie esté inmersa en una situación geopolítica mundial tan compleja como la que se vive hoy en día?



Me encanta mi trabajo en ‘Colony’ porque es una alegoría de lo que está pasando en el mundo donde las fuerzas autocráticas están ganando y están reprimiendo a la gente. Como artista, es interesante participar en programas que nos alertan sobre esas tendencias en las que en vez de mejorar las dificultades de democracia a través del diálogo o compromiso, prefieren soluciones simplistas.



En su opinión ¿cuáles son las consecuencias más claras de esa represión?



Cuando hay represión en la vida diaria, las relaciones familiares, el peligro, la sospecha y la paranoia se materializan, también cuando vemos como familiares se manipulan y se traicionan en ese estado de represión punitivo con el fin de sobrevivir.



‘Colony‘ no es solo una serie de ciencia ficción sino un retrato de una familia en un entorno diferente…



Cuando las personas experimentan las consecuencias del terrorismo estatal, la familia tiene que aceptar las separaciones, las contradicciones. Tienen que ver cómo pueden hacer para sobrevivir, para protegerse y para poder tener alguna esperanza sobre el futuro. Cuando veo a los gobiernos opresores, veo que no existe ningún interés en el individuo, ni mucho menos en el bien del pueblo. En Colony, uno experimenta lo que le ocurre a una familia en ese ambiente. Ese núcleo se destruye, y además se crean dinámicas antagonistas dentro del mismo.



¿Pero el mensaje tiene un tono optimista o de reivindicación?



Hay una ansiedad que existe cuando se está en un estado de supervivencia y eso invita a tener empatía con todos los refugiados en el mundo que han sido desterrados de sus países y están solamente tratando de sobrevivir. En esa ansiedad, por ejemplo, aparece la preocupación por los niños. ¿En que pueden creer? ¿Que pueden esperar?

Así es como la serie puede resonar con la situación que se vive en muchos lugares. Podemos medianamente entender como los refugiados mueren por querer salir de la guerra y la represión. Esta es la parte más poderosa de la serie, porque nos conecta personalmente con esa familia que está en el centro de la trama tratando de resolver su situación y tener un poco esperanza.



¿Cómo fue proceso de convertirse en Proxy Alcala?



Proxy Alcala pudo haberse creado con solo una dimensión, pero traté de darle de mi personalidad, sumándole un poco más de humor y de carisma. Hoy en día hay muchos personajes similares. Hay muchos políticos que usan su magnetismo personal para poder convencer a sus pueblos que le entreguen su confianza, pero buscan manipularlos con noticias falsas apoyadas con la seducción y la fuerza de voluntad de una figura mesiánica. La habilidad de Alcala de manipular la realidad, es posiblemente uno de los aspectos más interesantes para mí.



¿Qué opina del impacto de los latinos en la TV estadounidense?



He visto algo de progreso en la incursión de latinos en televisión. Lo bueno es que, en efecto, tenemos más presencia. Sin embargo, si vemos los porcentajes, aún estamos poco representados. En televisión, tenemos alrededor de un 6 o 7 por ciento del elenco en promedio, pero en la población somos un poco más del 17 por ciento. Eso quiere decir que todavía estamos marginados. Mi esperanza es que podamos llegar a esa igualdad de representación; que desarrollemos, no solo más personajes en historias genéricas, sino también en series que representan a nuestra comunidad, como se vio en 'Ugly Betty', 'George López Show' o 'One Day at the Time'...Esa es la clase de creatividad y representación que me gustaría ver.