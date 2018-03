Fotos inéditas de The Beatles saldrán a subasta en Liverpool

13 de marzo 2018 , 10:55 a.m.

13 de marzo 2018 , 10:55 a.m.

Liverpool, la ciudad a la orilla del Río Merseyside en Inglaterra, vio nacer a un grupo de cuatro jóvenes que revolucionaron la música a mediados del siglo pasado: The Beatles. Esa misma ciudad será la sede de la subasta de 413 fotos de la agrupación, de las cuales 350 jamás han visto la luz.

La casa de subastas Omega confirmó que todas las instantáneas fueron tomadas por el fotógrafo Mike Mitchell en 1964, justo después de la participación de The Beatles en el programa ‘The Ed Sullivan Show’, donde, al ser vistos por 73 millones de televidentes, estalló el reconocimiento de la agrupación.



Mitchell y su inquieto lente, siguieron de cerca el camino de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, desde su primer concierto en Estados Unidos en 1964. En aquella presentación se inició la captura de las inéditas imágenes, hasta el 13 de Septiembre de ese mismo año, cuando The Beatles tocaron en Baltimore.

Pero aquellas tomas de la agrupación quedaron guardadas en cajas. Los negativos permanecieron resguardados hasta que, décadas después y gracias a los avances tecnológicos en luminosidad, se pudo revelar el trabajo de Mitchell. No se había logrado antes porque, según la casa de subastas Omega, las fotografías se capturaron con luz natural, dado que aquel fotógrafo no tenía ningún tipo de flash.



Dentro de la subasta también se ofertarán otros objetos de colección de The Beatles, como un Mercedes 500SEL de 1984 que perteneció a George Harrison.

EFE