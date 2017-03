Bogotá busca su sexta corona en Cartagena

Seguridad. De la joven tímida que aceptó ser la Señorita Bogotá el año pasado, Vanessa Domínguez Field pasó a tener una gran seguridad en sí misma.



Y esto, por supuesto, la hace ver mucho más bonita y elegante y hasta más alta de sus 1,76 metros. Su mirada es más pícara, camina con mucha más elegancia. Es, en síntesis, una reina hermosa.



“Sí, es cierto, he vencido esa timidez. Es que, en serio, ustedes los periodistas no entienden… Yo nunca había tenido una cámara tan cerca en mi vida, y de pronto, ¡pum!, cámaras de televisión, de fotos, preguntas… Fue difícil”, comenta y se ríe.

La reina bogotana está en Cartagena desde el pasado 11 de marzo. Es una de las 23 aspirantes al título de Señorita Colombia, que se escogerá este lunes con dos aspectos novedosos: el reinado en marzo, cuando por más de 60 años fue en noviembre, y muy lejos del centro de convenciones de la capital de Bolívar, pues este año se lleva a cabo en el Hotel Las Américas.



Caleña, pero residente en Bogotá desde que tenía 8 años, la reina de 22 ya había sido tentada para representar a la ciudad en Cartagena.



“Sin embargo, yo siempre argumentaba que eran más importantes mis estudios y decía que no; pero en esta ocasión me puse a pensar que este tipo de oportunidades no llegan todos los días y decidí aceptar”, comentó en una entrevista en julio pasado, cuando fue elegida. (Vea: ¿A cuál de las candidatas al reinado le daría un 'me gusta'?)



Y ha sido tal su manera de aprovechar esta oportunidad que hoy Vanessa es una mujer más empoderada que cuando fue elegida por Citytv, canal de EL TIEMPO Casa Editorial que desde el 2000 escoge a la representante de Bogotá al Concurso Nacional de la Belleza.



Durante estos ocho meses se ha dedicado al gimnasio, a mejorar su pasarela, a tomar clases de expresión corporal y a estar mucho más al tanto de lo que pasa en el país y el mundo.



“Y a fortalecer mi espíritu. De verdad, este proceso ha sido muy importante para mí. Hoy me levanto y me siento mucho más fuerte y competitiva”, comenta.



Su objetivo es ganar en Cartagena, y está dando la pelea. “Sé qué quiero, y ser reina es un trabajo que tengo que hacer muy bien. Todo este proceso me ha ayudado a conocer mejor la ciudad, y aunque en la vida pueden pasar cosas, ya gané con esta experiencia”, afirma.



Vanessa Domínguez agrega que conoce las exigencias de ser Señorita Colombia y la importancia que tiene la labor social con este título. “Estoy lista para esos compromisos y para ser un ejemplo”, sostiene la candidata. (Lea también: Un reinado que busca recuperar su gloria)



Esta noche desfilará con un traje de gala diseñado por Alfredo Barraza, “que es muy Barraza, muy fuera de lo común y con el que me siento muy cómoda”, dijo la reina, pero sin revelar ni colores ni estilo.



Desde que Citytv está a cargo de la elección de la señorita Bogotá ha tenido virreinas y princesas. Pero desde 1993, una candidata de la ciudad no gana el título de Señorita Colombia.



Tal vez hoy la suerte sea para Vanessa Domínguez, la caleña que no olvida sus raíces, pero quien le agradece a Bogotá que la acoja.

¿Dónde y cuándo?

Este lunes, velada de elección y coronación de la Señorita Colombia. Transmisión desde las 8 p. m. por el canal RCN. Se presentan Miguel Bosé, Luis Fonsi, Víctor Manuelle, Herencia de Timbiquí y Piso 21.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO