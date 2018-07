La colombiana que se hizo famosa por salir 3 segundos en televisión

En inglés es conocido como "honey shot" - algo así como "la toma de la belleza"- y ocurre cuando una mujer atractiva, según los cánones de la belleza tradicional, consigue la atención de las cámaras de una transmisión deportiva que captan un primer plano de su rostro en medio de las multitudes en las gradas.



Es una práctica extendida en las transmisiones televisivas, pero ha estado bajo fuerte escrutinio durante el Mundial de Rusia 2018.

Tanto, que la FIFA le ha pedido a los directores de cámara de las distintas retransmisiones que eviten hacer primeros planos de mujeres "atractivas", jóvenes o provocativas en el estadio simplemente porque son apetecibles para el ojo del espectador masculino.

Le ocurrió por ejemplo a la colombiana Natalia Betancourt, quien durante el partido entre Brasil y Colombia en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 estuvo en cámara durante tres segundos. Y eso le bastó para la lanzar su carrera como modelo.



Esos tres segundos, y un tuit de la famosa cantante Rihanna.



"No sabía que las cámaras me iban a enfocar ese día. Y por supuesto, no tenía la menor idea de todo lo que iba a pasar después de eso", le dijo Betancourt a la BBC.



Rihanna vio el rostro de la colombiana en televisión, publicó un breve fragmento en video y escribió en Twitter el mensaje: "Guapa colombiana".



Betancourt se enteró porque su prima le mostró la publicación en redes y al principio le costó creer que se tratara de la cuenta oficial de la artista pop de Barbados.



"La gente que me rodea sabe que yo me moría por Rihanna. Era fan de antes, no por lo que me pasó. Pensé que era un momento divertido y no más: unos segundos de fama, incluso pensé que era bueno porque yo no había llamado a mi mamá en todo el viaje por Brasil y así ella ya sabía que yo estaba bien".



"Y luego una feliz interacción en redes sociales con una artista que admiro, no más", dijo la modelo.

La empresaria colombiana Natalia Betancourt se hizo famosa en el Mundial del 2014 luego de que la cantante Rihanna publicara esta fotografía en su cuenta de Twitter. Foto: Twitter: @rihanna

De regreso

Pero la vida de Betancourt dio un vuelco cuando regresó a Colombia después del partido. Y ella dice que "no estaba preparada" para lo que iba a ocurrir.

"Esa salida en cámara me abrió las puertas de los medios", explicó.



"Yo no tenía nada que ver con ese mundo, yo tenía una empresa de materiales para la construcción con mi novio, así que todo cambió mucho, muy pronto y sin que yo lo hubiera buscado", añadió.



En pocos meses, Betancourt se convirtió en un rostro familiar para los colombianos tras protagonizar incontables entrevistas y sesiones de fotos y aparecer en varias portadas, incluida la de la revista para hombres Soho.

Hinchas mujeres de todos los países han sido el objetivo de los fotógrafos durante el Mundial. Foto: REUTERS



"También hice parte del reality Bailando con las estrellas", destacó la joven, que es originaria de Medellín.



"Eso marcó un antes y un después: después de estar ahí me solté, me sentí más cómoda y relajada ante las cámaras", recordó.



Desde entonces, ha trabajado con numerosas marcas colombianas y ahora también promociona una línea internacional de productos para el cabello.



"Sigo con mi compañía, al lado de mi novio que es quien la maneja ahora. Sí, es el mismo novio que estuvo conmigo en el Mundial de 2014, llevamos 13 años juntos", dijo Betancourt.



El "regalo de la vida" -según lo llama- que fue ser identificada por las cámaras entre todas las personas del público tuvo también un lado oscuro: el maltrato que ha recibido en las redes sociales.



"Los comentarios positivos siempre eran muchos más, pero al principio se me hacía difícil ignorar esos comentarios todos malucos que me hacían daño", reveló la modelo.



"Como en todo, hay cosas buenas y malas".

Sin primeros planos

Justo esta semana, el jefe de diversidad de la FIFA, Federico Addiechi, indicó que la entidad rectora del fútbol ha solicitado a los responsables de las transmisiones televisivas que dejen de hacer primeros planos de "mujeres atractivas" que estén entre el público, como una manera de combatir el sexismo en el deporte.



"Lo hemos hecho con los canales individuales y lo hemos hecho con nuestro servicio de transmisión", dijo Addiechi.



El grupo contra la discriminación Fare Network señaló que el sexismo ha sido el mayor problema en Rusia 2018, después de monitorear los partidos y documentar "más de 30 casos".



También durante el Mundial, la agencia de fotos Getty publicó una galería de imágenes con las que llamó "las más atractivas del Mundial", en la que figuraban solo mujeres jóvenes.



La galería fue retirada poco después de ser publicada y Getty se disculpó por lo que reconoció había sido "un penoso error de juicio".



Pero el "honey shot" o "toma de la belleza" no es un fenómeno nuevo.



El director de transmisiones deportivas estadounidense Andy Sidaris es señalado con frecuencia como el inventor de esta estrategia televisiva y fue quien dijo: "Una vez que has visto a un grupo, los has visto a todos".



"Entonces comienzas a mirar las palomitas de maíz, a los tipos o a las mujeres. Para mí la mejor opción entre esta tres (sobre dónde enfocar la cámara) es clara", agregó.



Como respuesta al sexismo, la FIFA señaló que ha estado trabajando con los organizadores locales y la policía rusa para identificar y castigar a los fanáticos que hayan cometido abusos (como el acoso en cámara a presentadoras de televisión o las burlas que se volvieron virales de algunos aficionados sobre mujeres a las que les hacían repetir groserías aprovechando las barreras lingüísticas).

La actriz Pamela Anderson también fue descubierta con un "honey shot". Foto: GETTY IMAGES



Además, la comunidad de internet This Fan Girl produjo una colección de fotografías que representan a "los distintos tipos de mujeres" que asisten a los partidos del Mundial.

Figura pública

"Yo siempre he sido una hincha del fútbol. Me encanta el ambiente de un Mundial. Brasil fue mi primera Copa del Mundo y prometí que de ahí en adelante no faltaré a ninguno, ¡sobre todo si pasa Colombia!", dijo Betancourt.



Otras mujeres también han hecho una carrera pública como modelos o actrices después de un honey shot. El caso más notable es tal vez el de Pamela Anderson, quien fue captada por las cámaras cuando estaba entre el público en un partido de fútbol americano en Canadá.



"Antes no sabía lo que era (un honey shot), yo sí sabía que en los partidos enfocan pero no sabía que de pronto logran abrir esas puertas. No creo que sea algo malo, ofensivo o que convierta a la mujer en un objeto. Al contrario, creo que de alguna manera sirve para mostrar que el fútbol es un deporte para mujeres y hombres", anotó la modelo.



Pero la historia de Betancourt con las cámaras no termina ahí.



La colombiana asistió al Mundial de Rusia 2018 hace un par de semanas y otra vez captó la atención de la televisión.



"La cámara de nuevo me hizo una toma, fue durante el partido de Colombia e Inglaterra. Lo que para mí es muy gracioso, lo vi porque me mandaron la foto", relató.



"En Brasil yo era todo sonrisas, pero esta vez salí así como aburrida y triste en cámara. Y con razón, fue el momento exacto después de que Inglaterra nos sacó del Mundial", concluyó Betancourt.



Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.