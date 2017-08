Netflix anuncia serie sobre Kate del Castillo y 'El chapo' Guzmán

Kate del Castillo y la plataforma digital Netflix anunciaron este miércoles la serie documental y biográfica " Cuando conocí al Chapo: la historia de Kate del Castillo", una producción centrada en el encuentro que mantuvo la actriz mexicana con el famoso narcotraficante de drogas.



Por medio de un comunicado Netflix desveló que ´Cuando conocí al Chapo' se estrenará el próximo 20 de octubre y que contará con tres partes que relatarán la versión de la artista sobre lo sucedido "con información exclusiva y material nunca antes visto".

"Como actriz he tenido la gran oportunidad de interpretar personajes ficticios de los cuales me siento muy orgullosa", señaló Del Castillo. "Ahora vuelvo pero en una historia real, mi realidad, mi verdad. Este proyecto contará el inicio, el porqué y las consecuencias al aceptar contar los derechos de una de las figuras más controversiales del narcotráfico", añadió la protagonista y productora ejecutiva de este proyecto.



Por su parte, el creador y productor ejecutivo de la serie David Broome aseguró estar emocionado de participar "en la saga más sorprendente de ' cuando la vida supera la ficción'" y en "una historia envuelta en un núcleo de asuntos políticos y sociales complejos".



"Me siento muy honrado de que Kate me haya dado la oportunidad de contar su verdad", agregó. Producida por 25/7 Productions y Kate del Castillo Productions, " Cuando conocí al Chapo" contará con Carlos Armella como director.



Muy conocida por su papel protagonista en la serie " La reina del sur", Del Castillo presentó este año en Netflix el show "Ingobernable", en el que daba vida a una primera dama que pierde la fe en su marido, el presidente de México, y que desde el primer episodio es puesta en la diana de las autoridades, que emprenden una caza y captura tras ella.

El escándalo sobre Del Castillo y Joaquín "el Chapo" Guzmán salió a relucir el 9 de enero de 2016 cuando la revista Rolling Stone publicó el relato que el actor estadounidense Sean Penn escribió del encuentro que sostuvo con el Chapo Guzmán en octubre de 2015 en el noroeste de México.



Según Penn, el encuentro fue propiciado por la actriz, a quien el narcotraficante había pedido que se encargara de llevar a cabo su película biográfica.



Las autoridades mexicanas mencionaron que el deseo de Guzmán de que se llevara al cine su vida fue una de las causas que condujeron a su captura.



El Gobierno de México extraditó a Guzmán el último día en activo del Gobierno del presidente Barack Obama, el pasado 19 de enero, después de que un tribunal rechazara dos amparos interpuestos por la defensa del capo para evitar su entrega a EE.UU., donde enfrenta numerosos cargos.



En una entrevista con Efe el pasado marzo, Del Castillo, que ahora reside en Los Ángeles por miedo a represalias legales en México, mostró su enfado y tristeza por lo sucedido: "Me siento maltratada por mi país, es terrible lo que ha sucedido conmigo, un ataque contra una mujer que simplemente quería hacer una película; lo distorsionaron todo de una manera muy fuerte".



