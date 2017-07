Colombia ahora tiene virreina mundial de modelaje

El pasado 15 de julio se llevó a cabo el concurso internacional Top Model of the World, edición 24, un certamen que convoca a las mujeres más bellas del mundo, con el fin de destacar el estilo, la seguridad y el trabajo en pasarela de cada una de ellas.



María Camila Medrano, una hermosa morena de 21 años y 1,78 cm de estatura, ha participado en concursos como el Reinado de la Independencia –representando a Isla de Barú– y en el Reinado Internacional de la Panela –en representación de La Guajira–; sin embargo, gracias a su arrolladora actitud despertó la admiración del jurado del certamen internacional de modelaje y dejó claro su talento en las pasarelas.

Colombia ahora tiene virreina universal de modelaje Participar en este concurso ha sido el mayor honor que ha sentido debido a que fue en representación Colombia como su imagen ante el mundo. Participar en el certamen ha sido uno de sus mayores logros, por eso planea celebrar su triunfo con su familia donde le tienen preparado un homenaje y luego continuar con su entrenamiento.

Egipto fue el lugar seleccionado por la organización para hacer el evento Top Model of the World, donde las 41 participantes disfrutaron de sitios históricos, tesoros arqueológicos y excursiones diurnas y nocturnas por El Cairo y el Sinaí, además de una increíble oportunidad para dar a conocer su talento.



Las candidatas se hospedaron a 25 kilómetros del norte de Hurghada, una de las ciudades más importantes de la república árabe, sin llegar a imaginarse que el mismo día de la coronación, la organización Estado Islámico perpetraría un atentado por la zona, dejando a cuatro turistas heridas. A pesar del hecho, todas las concursantes estaban seguras y lograron mantener la calma.



Según María Camila Medrano, quien nació y creció en la Isla de Barú, participar en el certamen por San Andrés Islas, a pesar de no haber nacido allí, ha sido uno de sus mayores éxitos, no solo por su crecimiento profesional, sino también por el honor que siente al ser la imagen de Colombia ante el mundo.



La corona se la disputó con la ucraniana Julia Gershun, quien se llevó el primer lugar y la mexicana Narhely Bracamontes, quien ocupó el tercer puesto.

Además, aunque este evento se realiza desde 1994, es la segunda vez que Colombia se lleva el virreinato, ya que la primera afortunada fue la caleña Tania Valencia Cuero en el 2014.



Por su parte, el país también ha contado con importantes reconocimientos en este concurso internacional, con el desempeño de talentosas mujeres como Lizeth González (2011), Milena Ramírez (2012) y Elida Castro (2013), por mencionar algunas.



“Este premio es para ustedes, lo hice con mucho amor, mucha responsabilidad. Hice todo lo que estaba mi alcance y quedamos en el segundo puesto. Estoy muy agradecida con esas personas que me apoyaron y que estuvieron conmigo en este proceso tan importante para mí”, declaró.

¿Qué viene para la virreina mundial de modelaje?

Aunque no se ha confirmado su participación en el concurso Miss Eart, un evento anual en el que se evalúa y califica la belleza natural, la inteligencia, elegancia y seguridad, María Camila Medrano asegura que entre sus planes próximos se encuentra asistir a un homenaje que le tienen preparado en su tierra y continuar con su entrenamiento y fortalecimiento físico.



