Maluma desmiente rumores sobre video íntimo con Ricky Martin

Mientras disfruta de su éxito y sigue sumando fanáticos a su música, Maluma no le escapa a los rumores.

Desde hace algunas semanas, surgió la versión de que había un video íntimo del cantante paisa con su colega Ricky Martin. Pero fue él mismo el encargado de ponerle un punto final a estos comentarios al asegurar que era todo "mentira".



"Ese tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira", dijo el cantante en una entrevista con la revista española Shangay, en la cual también aseguró que no era gay, pero que estaba muy agradecido de todo el afecto que recibe de sus seguidores, "el cariño es cariño, siempre".





"He tenido oportunidad de cantar en diferentes clubes gais en Latinoamérica y tengo un gran respeto por la comunidad. La igualdad es algo por lo que he luchado mucho, no entiendo la discriminación por sexo, raza o religión", remarcó el reguetonero.



Por otro lado, reconoció su admiración por el boricua: "Le admiro desde muy niño, y que me haya invitado a cantar con él en Vente pa'ca para mí es un honor. (...) "Es una persona increíble, súper respetuoso, muy espiritual, transmite mucha paz".



Get ready for what's coming @maluma #VentePaCa Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 22 de Ago de 2016 a la(s) 5:23 PDT

Maluma y Ricky trabajaron juntos en el éxito musical ‘Vente Pa’ Ca’, que fue lanzado el pasado mes de septiembre.



Ricky Martin - Vente Pa' Ca (Official Video) ft. Maluma Ricky Martin feat. Maluma - "Vente Pa' Ca" (Official Music Video)

LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA