Los lujosos jets de los hombres más ricos del mundo

123RF

En la séptima posición está el creador de Oracle, Larry Ellison, con una fortuna de 55.300 millones de dólares y un gusto particular por los aviones, de hecho el no tiene uno privado. Tiene varios de una colección de la segunda guerra mundial que no admite que maneje nadie distinto a el. El último que ordenó y no pudo manejar por disposición del gobierno norteamericano fue el ‘MIG-29’ de fabricación rusa.